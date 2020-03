Il noto sindacato Or.S.A TPL ha scritto direttamente ad Atac in merito alle misure di prevenzione da Coronavirus.

Ecco il testo

La scrivente, in riferimento alla Disposizione Operativa n°53 del 07/3/2020, pur condividendo

l’esclusione della porta anteriore per l’effettuazione del servizio su alcune tipologie di bus, è a segnalare

l’inefficacia della misura stessa se non accompagnata da una delimitazione dell’accesso all’area

retrostante la postazione di guida.

Accorgimento che si invita ad adottare tempestivamente.

Inoltre si reitera la segnalazione dell’insufficienza delle attuali attività di pulizia dei mezzi sia di superficie

che metroferroviari, e in particolare delle postazioni di guida e condotta che risultano spesso,

nonostante l’attuale situazione e le disposizioni emanate, in situazioni indecorose. L’igienizzazione

risulta fondamentale tanto più in ambienti così ristretti, e sarebbe necessaria anche più volte al giorno a

seguito degli avvicendamenti di personale.

Certi di un pronto riscontro, porgiamo cordiali saluti.