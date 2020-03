Nella giornata di ieri, a Picinisco, nel corso di un predisposto servizio per il controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, i militari della locale Stazione deferivano in stato di libertà un 68enne della zona, per il reato di “furto aggravato”.

I fatti

Il predetto veniva sorpreso mentre era intento a caricare dei tronchi di legna all’interno della propria autovettura, in un appezzamento di terreno privato, recintato e chiuso mediante un cancello, di proprietà di un 48enne del posto.

La legna recuperata veniva restituita al legittimo proprietario.

Inoltre, ricorrendone i presupposti di legge, l’uomo veniva proposto alla Questura di Frosinone per la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Picinisco.