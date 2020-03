In considerazione dell’accelerazione dell’emergenza nazionale e territoriale per la diffusione del Covid-19, si rendono necessarie ulteriori misure organizzative per fronteggiare l’emergenza che dovesse verificarsi a seguito all’aumento dei casi.

Misure Necessarie per l’emergenza da fronteggiare

Il Presidio di Alatri viene potenziato con n. 4 posti aggiuntivi di Terapia Intensiva che, per la prima volta passa da 2 a 6. Inoltre, vengono attivati ulteriori n. 29 posti letto di Medicina Interna che, sommati a quelli esistenti, raggiunge un numero totale di n. 58 posti letto.

Poi, in un ottica di razionalizzazione delle risorse per far fronte a questa complessa situazione di emergenza, occorre assicurare percorsi pediatrici dedicati ai piccoli pazienti che si presentano al Pronto Soccorso con sindrome febbrile/respiratoria e che vengono valutati come sospetti al pretriage.

Occorre altresì garantire l’assistenza ai pazienti pediatrici eventualmente ricoverati presso il Reparto di Malattie Infettive di Frosinone o che stazionano in attesa di risposta del tampone diagnostico, nelle more dell’eventuale trasferimento (se sarà possibile) presso il Bambin Gesù.

Pertanto, con decorrenza immediata, occorre raddoppiare la guardia pediatrica, procedendo all’unificazione temporanea delle due pediatrie dislocate sui due Ospedali di Alatri e Frosinone, presso il solo Ospedale di Frosinone sede del Reparto di Malattie Infettive.

Sarà comunque garantita l’attività ambulatoriale pediatrica.

Desideriamo precisare che tutte queste misure sono temporanee.