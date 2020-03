Le provano in tutti i modi hacker e truffatori telematici per cercare di spaventare gli utenti. L’ultima bufala ha a che fare con una catena che gira su whatsapp e sui social dove vengono elencati alcuni numeri di telefono.

La bufala di non rispondere ad alcuni numeri di telefono

Sta girando per l’ennesima volta una catena Facebook, con cui tutti gli utenti vengono esplicitamente invitati a “non rispondere ai seguenti numeri“. Dopodiché sono elencati una serie di numeri “truffa” che sarebbero collegati a delle truffe in quanto potrebbero copiare l’elenco dei vostri contatti in pochissimo tempo. Ripetiamo però che si tratta di una bufala.

Questo il testo d’allerta

Ti giro messaggio da vicecomandante dei carabinieri manda questo appello * Urgente molto urgente … *

Si prega di passare a tutti !!!

Non rispondere ai seguenti numeri:

+375602605281,

+37127913091

+37178565072

+56322553736

+37052529259

+255901130460

o qualsiasi numero che inizi con il:

+375, +371, +381, +255 ecc. ecc.

Non dovete rispondere. Se rispondete dovete riagganciare subito. Non dovete assolutamente richiamare. Potrebbero copiare l’elenco dei vostri contatti in 3 secondi.

Se avete dati sensibili come quelli del conto banca o i

dati della carta di credito sul telefono, possono copiarli.

Chiamano da paesi stranieri..

+375 È dalla Bielorussia.

+371 È il codice per Lativa.

+381 Serbia

+ 563- Valparaiso

+ 370- Vilnius

+ 255- Tanzania

Inoltre, non bisogna assolutamente premere

# 90 o # 09

sul vostro cellulare se chiesto da qualsiasi chiamante.

Si tratta di un nuovo trucco per accedere alla scheda SIM, effettuare chiamate a vostre spese e f potrebbero farvi incorrere in problemi con la giustizia.

Inoltrare questo messaggio a tutti gli amici, fermiamoli.