Cambio al vertice del Corso di Laurea in Infermieristica in convenzione con la Asl di Frosinone dell’Università di Roma “Tor Vergata”.

E’ Loreana Macale il nuovo Direttore del Corso di Laurea in Infermieristica “Tor Vergata” per le due sedi della sede Asl di Frosinone Sora e Ceccano

Studioso di spicco in ambito nazionale ed internazionale, esperta in ricerca quali-quantitativa, vanta numerose pubblicazioni, contributi scientifici e di ricerca in ambito didattico, formativo e di management. PhD in Scienze infermieristiche, plurilaureata, ha conseguito oltre il Dottorato di Ricerca e la laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, anche quella in Fisioterapia e Magistrale in Scienze Motorie: una professionista della salute a tutto tondo che succede al Dott. Gennaro Scialò, attualmente chiamato a ricoprire il ruolo di Dirigente delle Professioni Sanitarie della ASL2 Lanciano Vasto Chieti, che dichiara: “Giungano alla collega Macale i miei più sinceri ed affettuosi auguri per l’incarico ricevuto.

Sono certo che le sue indiscusse doti umane e professionali, seppur tra le mille difficoltà dell’ultimo periodo, le permetteranno di svolgere al meglio, e sicuramente meglio di quanto fatto sino ad ora, il difficile ruolo di formatore. Gli studenti di Tor Vergata- Sora-Ceccano, debbono sentirsi onorati e privilegiati di avere una figura di riferimento di tale spessore”.