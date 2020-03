Entro le prossime 48 ore, ad integrazione del servizio già esistente, verrà attivato un servizio di consegna domiciliare di beni di prima necessità (alimenti, prodotti per la cura della persona, medicinali) a cura dei Servizi Sociali e del Comando di Polizia Locale coadiuvati dalle associazioni di volontariato della Protezione Civile (Radiosoccorso Anagni, ANC – Semper Fidelis) e dalla Croce Rossa Italiana.

La ragione di tale provvedimento è in linea con gli ultimi provvedimenti emanati dal Governo e dagli altri Enti superiori in materia di contrasto e prevenzione del contagio da nuovo coronavirus COVID-19. Il servizio è riservato ai cittadini over-65 che non abbiano la possibilità di chiedere supporto a stretti congiunti od a nuclei familiari con all’interno diversamente abili o persone soggette a gravi patologie.

La prestazione di detto servizio può essere effettuata a fronte della presentazione di una lista di programmazione settimanale comprendente le reali necessità di beni di cui sopra e la conseguente provvista economica; il servizio viene effettuato nell’ambito delle 24/48 ore successive alla segnalazione che deve essere effettuata all’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0775730452 e 0775730458 o tramite mail agli indirizzi s.rinaldi@comune.anagni.fr.it, r.reali@comune.anagni.fr.it, m.bellini@comune.anagni.fr.it, f.falamesca@comune.anagni.fr.it nei giorni LUN-MER-VEN dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e MAR-GIO dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.