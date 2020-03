Coronavirus. Vademecum dell’ISS “Cosa fare in caso di dubbi”

Vademecum dell’ISS “Cosa fare in caso di dubbi” realizzato con il contributo scientifico dell’ECDC e in collaborazione con il Ministero della Salute.

Coronavirus, pubblicato oggi il vademecum “Cosa fare in caso di dubbi” con la collaborazione scientifica di ECDC

I sintomi a cui fare attenzione, i numeri da chiamare, come proteggere i familiari, dove fare il test. Sono questi i contenuti della breve guida pubblicata oggi dall’Istituto Superiore di Sanità e realizzata in collaborazione con lo European Centre for Disease Control e il Ministero della Salute.

Il documento è dedicato in particolare alle persone che hanno sintomi tali da suscitare il sospetto di contagio da COVID-19 e che possono trovare in questa guida tutte le informazioni per avere assistenza.

VADEMECUM_ISS_ECDC_9marzo