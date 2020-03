CORONAVIRUS; REGIONE: A BREVE FORMAT ONLINE PER COMUNICARE ARRIVO NEL LAZIO

“Il numero verde 800118800, attivato dalla Regione Lazio per l’emergenza COVID-19, ha registrato nelle ultime ore un traffico altissimo causando ritardi nelle risposte. Per questo nel pomeriggio la Regione Lazio attiverà un format online dove si potrà comunicare per chi arriva nel Lazio la propria permanenza nei 14 giorni precedenti in zone a rischio, come previsto da ordinanza. Nel frattempo si invitano i cittadini a contattare il numero verde solo in presenza di sintomi febbrili”.

REGIONE LAZIO: PER ARRESTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS AL VIA LA CAMPAGNA ‘IO RESTO A CASA’

“Parte oggi su tutti i canali social della Regione Lazio la campagna per fermare la diffusione del Coronavirus “Io resto a casa” . L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i cittadini di tutto il territorio a non uscire di casa, evitando in questo modo, in un periodo di emergenza sanitaria, contatti sociali.

“Bisogna restare distanti per un po’ – come si legge sul profilo facebook della Regione Lazio – ma uniti come Paese. ”

La campagna promossa dalla Regione invita, cambiando la foto sul proprio profilo social, a far sapere a tutti di essere rimasti a casa. Collegandosi con il profilo facebook della Regione Lazio sarà possibile allegare la propria foto con l’hastag #iorestoacasa”.

Lo comunica in una nota la Regione Lazio.