Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Bella da morire

23:40 Speciale Tg1

00:40 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:05 Che tempo che fa

23:40 La Domenica Sportiva

00:40 Protestantesimo

01:10 Ultima Traccia: Berlino – Sotto copertura

01:55 Ostaggi

3 Rai 3

20:00 Blob

20:30 Grande amore

21:20 Parigi a tutti i costi

23:05 TG Regione

23:10 TG3 Mondo

23:35 Meteo 3

23:40 Quante Storie

00:10 1/2 h in più

01:30 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:40 Borgatacmion

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 L’ Amore All’Improvviso – Larry Crowne

23:32 Tutto Può Succedere

02:10 Tg4 L’Ultima Ora

02:34 Emanuelle Nera-Orient Reportage

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Live Non è la D’Urso

01:15 Tg5

01:49 Paperissima Sprint Domenica

02:15 Le Tre Rose di Eva 11

6 Italia 1

20:25 Con Dolcezza – C.S.I. – Scena del Crimine

21:25 Rampage: Furia Animale

23:30 La Mummia, il Ritorno

01:45 La Testa del Demone – Gotham

02:30 Studio Aperto – la Giornata

02:40 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

00:50 Tg La7

01:00 Uozzap

01:40 A te le chiavi

02:15 La donna scimmia

8 TV8

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:00 Django unchained

03:00 L’assassino della porta accanto

9 NOVE

20:35: Deal With It – Stai al gioco

21:30: Camionisti in trattoria – Marche

22:35: Clandestino – Cosa Nostra

23:55: Clandestino – Sacra Corona Unita

01:10: Operazione N.A.S.

20 Venti

21:04 Joker – Wild card

23:14 12 Rounds

01:26 Competenze Terrestri – The 100

02:08 La Terra Uccide – The 100

02:48 Testimone Oculare – Super Car III

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds: Suspect Behavior ep.2

21:20 Poltergeist

22:59 Criminal Minds XIII ep.6

23:43 Criminal Minds XIII ep.7

00:30 Criminal Minds XIII ep.8

01:13 Siren II ep.1

02:01 Siren II ep.2

02:40 Predators

22 Iris

21:00 Educazione Siberiana

23:21 American Pastoral

01:30 Prova A Incastrarmi

03:25 Note di Cinema

23 Rai 5

20:44 Prima della Prima

21:16 Australia, The Wild Top End

22:02 Di là dal fiume e tra gli alberi

22:57 La felicità porta fortuna

00:51 Rai News Notte

00:55 Australia, The Wild Top End

01:42 Di là dal fiume e tra gli alberi

02:38 I Tesori Segreti del Sudafrica

24 Rai Movie

21:10 Belle & Sebastien

22:45 L’uomo del fiume nevoso

00:25 Hungry Hearts

02:20 Triplo gioco

25 Rai Premium

21:20 Cecilia Ahern – Il ponte delle speranze

23:00 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.101

23:40 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.102

00:20 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.103

01:05 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.104

01:45 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.105

02:25 L’ Amore in Italia: la donna è mia e ne faccio quel che mi pare p.1

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 A.I. Rising – Il futuro è adesso

22:55 Lo sguardo dell’altro

00:40 Sex Mundi

01:35 La cultura del sesso

27 Paramount Network

20:19 L’ultimo dominatore dell’aria

21:55 Into darkness – Star Trek

23:15 Law & Order: Unità Vittime Speciali

01:30 Soko – Misteri tra le Montagne

02:55 Most Ridiculous

28 TV2000

20:00 Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 Soul

21:05 L’Ereditiera

23:00 Effetto notte

23:35 Angelus

23:50 La compieta

00:10 Santo Rosario

00:45 Segreti

02:40 Perugia al tempo dei Baglioni

29 LA7d

20:30 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

02:25 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Un Principe per L’Estate

23:05 Inga Lindstrom – Sonata Romantica

00:52 Modamania

01:30 Grande Fratello Vip

02:40 Amici di Maria

31 Real Time

20:15: 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Trattami bene

22:05: 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Dispiaceri

23:50: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Crescite sospette

00:40: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – 20 lunghi anni

01:30: The Bad Skin Clinic

34 Cine34

20:10 Il trucido e lo sbirro

21:56 Il giustiziere sfida la città

23:43 La battaglia d’Inghilterra

01:35 Le giraffe

03:01 Dentro lo schermo – filler cine34

35 Focus

20:15 Nati Liberi – Wild Planet: North America

21:15 Tsunami – Le Furie della Natura II

22:16 I Tornado – Le Furie della Natura

23:16 Obiettivo Tutankhamon

00:16 Il Mistero della Gemma di Tutankhamon

01:16 Cedimento Strutturale – Indagini Ad Alta Quota VII

02:00 Tgcom24

02:02 15/03/2020 – Meteo Focus

02:03 Piramidi: i Misteri Svelati

02:50 Minaccia Asteroide – Mega Disastri

38 Giallo

20:10: Cherif – Ingiustizia

21:10: Profiling – i predatori

22:05: Profiling – A metà

23:10: L’ispettore Barnaby – il punto di equilibrio

00:50: Torbidi delitti – Mentre dorme

01:45: Torbidi delitti – Bersaglio mobile

02:35: Grantchester

39 TOP Crime

19:31 Law & order: unità speciale

21:11 L’ inganno della seduzione

22:55 La signora in giallo

00:35 C.S.I. New York

49 Spike TV

20:30 Merlin

21:30 Battistology

23:30 Il 13° guerriero

01:10 Call me Bruna

02:40 Top Gear

52 DMAX

20:30: Airport Security Spagna

21:30: Highway Security Spagna

22:20: Nudi e crudi

23:15: Nudi e crudi Francia – Pascal e Lèa

00:40: House of Esports

01:35: Ce l’avevo quasi fatta – il finto pompiere

02:35: Ce l’avevo quasi fatta – il venditore di auto

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Paolo Grillo

20:30 Passato e Presente Sacharov lo scienziato del dissenso

21:10 Fury

00:15 Notiziario-RaiNews24

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente Sacharov lo scienziato del dissenso

01:20 1918- 39 La pace fragile p 8

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:25: A caccia di auto – una Commander in carica

21:20: A caccia di auto – Affari a quattro ruote

22:15: Officina di polizia

01:45: Fast N’ Loud – 48 Chevrolet Fleetmaster

02:35: Fast N’ Loud – Come rinasce una Rambler

66 Italia 2

20:25 Zoro Sotto L’Effetto dell’Ipnosi – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:50 Attacco Finale Al Vero Ladro di Memorie – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Il Turbamento della Separazione – The Big Bang Theory

21:50 La Rigenerazione delle Cognizioni – The Big Bang Theory

22:15 Il Collasso del Giroscopico – The Big Bang Theory

22:40 La Dissonanza A Lunga Distanza – The Big Bang Theory

23:11 The Hole in 3D

00:55 Romanzo Erotico – Camera Cafè

01:00 Poltrona Bomba – Camera Cafè

01:02 La Maglietta del Che – Camera Cafè

01:07 L’ Informatica – Camera Cafè

01:18 Simulcast Radio 101