Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi lunedì 9 marzo 2020

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia

23:40 Frontiere

00:40 S’è fatta notte

01:10 TG1 NOTTE

01:40 Che tempo fa

01:45 Sottovoce

02:15 Cultura Italiani: Alda Merini

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Hawaii Five – 0 – Verso il fondo – L’attentato – L’uragano

23:40 Povera Patria

01:10 Calcio Totale

02:15 Squadra Speciale Vienna – L’erba del diavolo

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Non ho l’età

20:45 Un posto al sole

21:20 Autumn in New York

23:10 Commissari Sulle tracce del male

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura – Terza Pagina

01:45 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:25 Quarta Repubblica

00:47 Rendition – Detenzione Illegale

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia – la Voce della Resilienza

21:20 Geostorm

23:29 La Vita è Buffa

01:19 Tg5

01:53 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

02:20 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:25 Legami di Sangue – C.S.I. – Scena del Crimine

21:21 Tre Uomini e una Gamba

23:40 Tiki Taka – il Calcio è il Nostro Gioco

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:10 Sport Mediaset – la Giornata

02:25 Media Shopping

02:40 Cattiva per Scelta – Super Fun Night

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e Mezzo

21:15 Eden missione pianeta

00:00 Tg La7

00:10 Otto e Mezzo – sabato

00:50 Camera con vista

01:20 L’aria che tira

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Django unchained

00:30 Conan the barbarian

02:25 Magazine UEFA

9 NOVE

20:35: Deal With It – Stai al gioco

21:35: Little Big Italy

00:20: Food Detective – il mondo in tavola

01:50: Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 L’ Equivalenza del Grifone – The Big Bang Theory II

20:42 L’ Alternativa di Euclide – The Big Bang Theory II

21:04 I Fantastici 4 e Silver Surfer

23:14 Ninja Assassin

01:17 Primo Incontro – Quando Mary Incontrò Marshall – in Plain Sight III

01:59 Testimone per Amore – Coma del Camaleonte – in Plain Sight III

21 Rai 4

20:31 Criminal Minds II ep.14

21:19 Siren II ep.1

22:03 Siren II ep.2

22:47 La Piramide

00:20 Il Trono di Spade VII ep.1

01:24 Il Trono di Spade VII ep.2

02:20 Anica appuntamento al cinema

22 Iris

20:05 Il Coraggio di Jacob – Walker Texas Ranger

21:00 Il Tocco del Male

23:40 Scuola di Cult 2020, 4

23:46 Greystoke: la Leggenda di Tarzan, il Signore delle Scimmie

02:26 Note di Cinema

23 Rai 5

20:15 Save the Date – Sulle tracce de I traditori

20:29 The Art Show Lo spettacolo dell’arte Ep. 4

21:15 Graham Greene il lato oscuro delle cose

22:13 Il cratere Prima Visione RAI

23:47 The Great Songwriters 2° Serie Ep. 1 Noel Gallagher

00:36 The Queens Of Pop Ep. 1 Diana Ross

01:04 The Queens Of Pop Ep. 2 Donna Summer

01:29 Rai News Notte

01:30 Art of Francia Ep. 3

24 Rai Movie

21:10 Gli ultimi giganti

22:50 Cielo giallo

00:35 Cabo Blanco

02:10 Sangue sulla luna

25 Rai Premium

21:20 Il fiume della vita – Okavango

23:00 Katie Fforde – Ritorno a East Point

00:40 Il Mastino – p.5

02:20 Mistero in Blu: Il caso Nada Cella p.5

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Total Recall – Atto di forza

23:25 French Kiss – Le ragazze del porno

00:25 XXX – Un mestiere a luci rosse

01:20 Marika, un grande progetto – La serie

01:45 Love in Porn

02:15 Naked News Uncovered

27 Paramount Network

–

28 TV2000

20:00 Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 Tg 2000

20:50 Tg Tg

21:05 Io credo

22:10 Gli atti degli apostoli

23:15 Buone notizie

23:45 La compieta

00:05 Santo Rosario

00:40 L’Ora Solare

01:30 Siamo noi

02:05 Le città sante: Gerusalemme

29 LA7d

20:25 Cuochi e fiamme

21:30 Josephine, ange gardien

01:10 LIKE – Tuttto ciò che piace

01:40 La mala educaxxxion

30 La 5

21:10 Rosamunde Pilcher: per Amore di una Sorella

23:01 Uomini e Donne

00:26 Grande Fratello Vip

31 Real Time

20:00: Cortesie per gli ospiti – Francesca e Alex vs. Eva e Guido

21:05: Vite al limite – John e Lonnie

22:50: Vite al limite – la storia di Kirsten

00:40: Vite al limite – la storia di Michael

02:25: Vite al limite – la storia di Tanisha

34 Cine34

20:10 Oh, Serafina!

21:52 A mezzanotte va la ronda del piacere

23:40 Giggi il bullo

01:11 Onore e sangue

02:35 Dentro lo schermo – filler cine34

35 Focus

20:15 Rabbia Assassina – Indagini Ad Alta Quota XVII

21:16 Himalaya – Mountains – la Vita Sopra Le Nuvole

22:16 I Visitatori della Barriera – Attenborough e la Grande Barriera

23:16 Universo Ai Raggi X I, 6 – Universo Ai Raggi X i

00:16 Da Parmitano Alle Stelle Eccellenze Italiane Nello Spazio

01:25 Condanna Al Fallimento – Indagini Ad Alta Quota IX

02:06 Tgcom24

02:08 09/03/2020 – Meteo Focus

02:09 Megacittà Naziste – i Piani Segreti di Hitler

38 Giallo

20:05: Law & Order – i due volti della giustizia – Diritto indiscutibile

21:10: Alice Nevers – Professione giudice – Scelte

22:10: Alice Nevers – Professione giudice – il prezzo dello studio

23:15: I misteri di Brokenwood – Acqua e sangue

00:55: Nightmare Next Door – L’alibi perfetto

01:50: Nightmare Next Door – una vita per gli altri

39 TOP Crime

21:09 C.S.I. New York

22:49 La prova della verità

00:41 C.S.I. New York

02:06 Law & Order: unità speciale

49 Spike TV

20:30 Supernatural

21:30 Top Gear

23:10 Line of duty

00:00 Law & Order: Criminal Intent

01:30 Supernatural

02:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:25: Nudi e crudi – Isole Fiji

21:25: Lupi di mare: Nord vs. Sud

23:15: Lupi di mare – Che la forza sia con noi

00:10: Cops: UK

01:00: Ce l’avevo quasi fatta – Fuga in Texas

01:55: Ce l’avevo quasi fatta – Amore in fuga

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente Luigi Barzini

21:10 Storia delle nostre città (p.4) Cagliari

21:55 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale Unesco. Crespi D’Adda p.12

22:00 Italia viaggio nella bellezza:abitare in epoca industriale

22:50 Storie della TV. p.2 Enzo Tortora, inventore di format.

23:45 Pillole Argo La giovinezza spezzata

00:00 Notiziario – RaiNews24

00:05 Persone, eventi, ricorrenze del 10 marzo 2020

00:30 Passato e Presente Luigi Barzini

01:00 Storia dell’economia (p.3) La seconda guerra dei trent’anni

02:00 Conflitti – la Grande Guerra – L’Illusione

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:25: Salt Lake Garage – Lo show

21:20: Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni

23:15: Affari a quattro ruote – Chevrolet C10

00:05: Cacciatori di Supercar – Riverside Automotive Museum

01:05: Dallas Car Sharks – Nati per essere selvaggi

01:30: Dallas Car Sharks – Camion

01:55: Dallas Car Sharks – Che noia!

02:20: Dallas Car Sharks

66 Italia 2

20:25 Sanji e Zoro Alle Prese con il Secondo Round – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:50 Sfida sul Groggy Ring – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:20 Warm Bodies

23:16 L’ Evaporazione della Paghetta – The Big Bang Theory

23:41 L’ Enigma del Comicon – The Big Bang Theory

00:11 L’ Identificazione dell’Uscita di Sicurezza – The Big Bang Theory

00:31 La Fluttuazione Nella Collaborazione – The Big Bang Theory

00:51 La Dissipazione della Memoria – The Big Bang Theory

01:10 Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101