Rocca di Papa, sospensione idrica: quando e dove mancherà l’acqua

Le vie interessate dal fuori servizio sono le seguenti:

via dei Gelsomini

via delle Margherite

via della Madonnella

via Campi d’Annibale

via dei Castelli Romani

via Frascati

via Marino Campagna

via vecchia di Velletri

via Capo Croce

piazza Alcide De Gasperi

via delle Rose

via delle Ortensie

via delle Castagne

via dei Geranei

via Sacramento

via Catorso

via Papaveri

via delle Mimose

via dei Ciclamini

via degli Ulivi

via dei Laghi da via delle Barozze incrocio via spiagge del Lago

via delle Calcare

e vie limitrofe

È stato predisposto un servizio di autobotte (stazionamento) in via Campi d’Annibale angolo via Castelli Romani ed una presso il centro d’accoglienza Mondo Migliore in via dei Laghi.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800 130 335 e visitare il sito.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.