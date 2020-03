Sanzioni per taxi e autisti privati “aggressivi” e illegali a Ciampino

La professione del tassista comporta anche combattere una concorrenza sleale fatta di soggetti che si improvvisano qualificati senza esserlo. Qualche volta, però, i buoni vincono la battaglia.

È quello che è successo a Ciampino, dove sono intervenuti i vigili per sventare alcuni tassisti abusivi che deviavano, con tariffe inferiori, il traffico di viaggiatori verso di loro. È stato sorpreso un autista abusivo di 60 anni che ha opposto resistenza alle forze dell’ordine e denunciato per minacce a pubblico ufficiale. Le sanzioni comminate ammontano a circa 8.000€ ed è stato effettuato un fermo amministrativo di un mezzo, riscontrando altre irregolarità quali la sosta fuori dagli spazi riservati, la mancanza di revisione, assicurazione e targa.

Risultato ottenuto grazie a molte ore di appostamento effettuato in collaborazione con il Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) per controllare l’andirivieni di passeggeri su auto non posizionate negli appositi stalli. Inoltre, durante questa operazione, è stato fermato anche un noleggiatore che si faceva pubblicità nell’area arrivi dell’aeroporto di Ciampino, fermando direttamente coloro che arrivavano e dando loro indicazioni per una navetta per il centro.

Per chi non conosce l’aeroporto di Ciampino, è opportuna una descrizione del luogo. L’unico terminal è composto da un solo piano in cui sono presenti arrivi e partenze con alcuni negozi. È attivo anche un punto informazioni turistiche: in effetti, i passeggeri farebbero meglio ad approfondire le possibilità di raggiungere il centro tramite questo canale piuttosto che farsi consigliare da persone che si presentano spontaneamente a loro.

L’aeroporto di Ciampino dista circa 15 km dal centro ed è molto ben collegato con i mezzi pubblici. In corrispondenza del terminal, non esiste una stazione ferroviaria, ma ci sono diverse possibilità offerte da compagnie di autobus private che, facendosi concorrenza tra di loro, hanno portato ad un abbassamento dei prezzi.

Si può anche prendere un taxi, anche se si tratta di una soluzione maggiormente dispendiosa e soggetta al traffico cittadino che, come ben si sa, non è trascurabile. Un’alternativa per accorciare il tempo di percorrenza è quella di prendere l’autobus per raggiungere la stazione ferroviaria di Ciampino o della metropolitana di Anagnina e da lì spostarsi in centro con il treno o con la metro. Se, invece, si ha necessità di avere un’automobile propria, è possibile noleggiarne una direttamente in aeroporto.

I tassisti abusivi che sono stati sorpresi dai vigili, non si occupavano solo dei viaggiatori in arrivo ma anche di quelli in partenza. Anche per raggiungere l’aeroporto da Roma si può far riferimento ai percorsi prima segnalati. In aggiunta, è possibile decidere di raggiungere il terminal con la propria auto e lasciarla parcheggiata lì in un parcheggio Ciampino aeroporto, per averla nuovamente a disposizione al ritorno.

Presso l’aeroporto ci sono diversi parcheggi, sia ufficiali che low cost, che soddisfano tutte le esigenze. Per poter valutare la soluzione migliore per ciascuno, si consiglia di consultare i comparatori di prezzi. In generale, i parcheggi low cost hanno un prezzo inferiore rispetto a quelli ufficiali, anche perché si trovano più distanti dal terminal ma, compreso nel prezzo, hanno il servizio di navetta per e dall’aeroporto.

Chi vuole godere di un servizio ancora più simile a quello del taxi, può optare per un parcheggio che offra il servizio CarValet, con il quale un autista ritira l’auto direttamente all’aeroporto dopo che si sono scaricati i bagagli e la riporta nel momento in cui si giunge all’area arrivi al ritorno per poterli agevolmente ricaricare.

I parcheggi ufficiali sono più comodi (in quanto più vicini) e più costosi, possono essere prenotati online ed è possibile pagarli tramite telepass.

Il modo per combattere l’abusivismo è senza dubbio quello di informare meglio i passeggeri sui modi in cui si può arrivare in centro, senza doversi affidare a persone non autorizzate.

La popolazione di Roma si augura che si inizi e si porti a termine la stessa operazione in altre aree di Roma, tra cui Via della Conciliazione, dove si verificano le stesse fattispecie. Qui si ha spesso l’aggravante di raggirare i turisti stranieri che frequentano molto questa zona. Si spera, quindi, che gli interventi continuino, a tutela di tassisti autorizzati e onesti e di passeggeri inermi.