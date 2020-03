Dalle pagine social della Regione Lazio, arrivano le direttive da seguire per evitare il contagio da coronavirus. Sono diverse le iniziative promosse dalla Regione per tutelare la salute dei cittadini e per sollecitarli a restare il più possibile in casa e ad uscire solo in caso di necessità.

Il post Facebook sulla pagina Regione Lazio:

“Con i nuovi provvedimenti per fermare la diffusione del virus Covid-19, viene stabilita la sospensione di manifestazioni, eventi, spettacoli, compresi quelli cinematografici e teatrali, nonché la sospensione di altre attività.

Ciascuno di noi è chiamato a rispettare queste regole (che potete consultare qui http://bit.ly/2wL3Wi3) e ad adottare comportamenti responsabili.

In primo luogo bisogna limitare gli spostamenti a casi strettamente necessari e quindi, rimanere il più possibile a casa. Ecco come nasce la campagna #iorestoacasa. Hanno aderito tanti artisti, cantanti e personaggi dello spettacolo. Partecipa anche tu, mandaci il tuo video in inbox oppure alla mail comunicazione@regione.lazio.it con il consenso al trattamento dei dati personali, se vuoi che venga condiviso sui nostri canali social.

Ora dobbiamo essere un po’ distanti fisicamente ma uniti come comunità! Insieme ce la faremo“

Foto in galleria con misure da seguire e numeri utili