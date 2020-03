Inizio settimana sulla falsariga di quella appena trascorsa per quanto riguarda la situazione meteo nel Lazio e, in particolare, nelle province di Roma e Frosinone. Qualche pioggia di lieve entità e, soprattutto, un sole splendente caratterizzeranno a fasi alterne le giornate di lunedì 9 e martedì 15 marzo 2020, con le colonnine che toccheranno i 15 gradi centigradi, per una temperatura media in lieve ribasso rispetto ai valori delle scorse giornate. Sarà una due giorni caratterizzata da una sostanziale variabilità, con qualche fase più coperta alternata a sprazzi di sole.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 marzo 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 9 marzo:

Notte: Sereno

Mattina: Nuvoloso per velature estese

Pomeriggio: Coperto con pioviggini

Sera: Coperto con pioggia debole

Temperatura prevista: min 5° C; max 15° C. Venti: media intensità

Martedì 10 marzo:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Sera: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Temperatura prevista: min 6° C; max 17° C. Venti: media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 9 marzo:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nuvoloso per velature estese

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Coperto con pioviggini

Temperatura prevista: min 3° C; max 12° C. Venti: deboli

Martedì 10 marzo:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Temperatura prevista: min 4° C; max 14° C. Venti: deboli