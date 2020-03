Provincia di Roma. Farmacie, multe per 9mila euro dopo i controlli dei Nas

Il NAS di Roma ha eseguito alcuni servizi nella provincia tesi alla verifica della corretta dispensazione e detenzione dei farmaci ad uso umano e di quelli stupefacenti.

I fatti

I militari hanno riscontrato carenza di medicinali obbligatori e mancanza degli strumenti previsti per le preparazioni galeniche per i quali hanno proceduto alla contestazione di sanzioni per un valore complessivo di 9mila euro.

Per un deposito all’ingrosso di farmaci è stata, invece, inoltrata alla competente Autorità sanitaria, una proposta di revoca dell’autorizzazione per mancanza dei requisiti minimi previsti dalla normativa.