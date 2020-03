Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi sabato 7 marzo 2020

1 Rai 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Una Storia da Cantare – Gianni Morandi

23:15 – TG1 60 Secondi

23:19 – Una Storia da Cantare – Gianni Morandi

00:30 – TG1 NOTTE

00:40 – Che tempo fa

2 Rai 2

14:30 – Siena. Ciclismo 2020: Strade Bianche

16:15 – Candice Renoir Il peggior nemico è il nostro cuore

17:10 – La Porta Segreta

18:00 – Gli imperdibili

18:05 – TG2 L.I.S.

18:08 – Meteo 2

18:10 – TG Sport Sera

18:50 – N.C.I.S. New Orleans Il beneficio del dubbio

3 Rai 3

18:00 – Per un pugno di libri

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:45 – Sapiens, un solo pianeta

4 Rete 4

18:53 – ANTEPRIMA TG4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:30 – METEO.IT

19:32 – I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

19:55 – TEMPESTA D’AMORE – 60 – 1A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – I DUE SUPERPIEDI QUASI PIATTI – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

5 Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE

6 Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA SVOLTA

20:21 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SEPOLTA VIVA

21:15 – KUNG FU PANDA 2 – 1 PARTE

22:06 – TGCOM

22:09 – METEO.IT

7 LA7

18:00 – Cash – Fate il vostro gioco

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Albert Nobbs

23:15 – L’Ussaro sul tetto

00:50 – TG LA7 Notte

00:55 – L’Ussaro sul tetto – 2 Tempo

8 TV8

18:35 – Paddock Live

18:50 – Motomondiale Qualifiche GP Qatar

19:55 – Paddock Live

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Parco del Pollino

21:30 – Agente 007 – Thunderball, Operazione tuono

23:55 – Delitti – Il piccolo Tommy

01:00 – Delitti Il cacciatore di anoressiche

02:00 – Delitti – La strage di Erba

9 NOVE

18:41 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.7

20:01 – Fratelli di Crozza 7′ Stagione Ep.2

21:31 – Clandestino – ‘Ndrangheta 3′ Stagione Ep.1

22:56 – Clandestino – Cosa Nostra 3′ Stagione Ep.2

00:19 – La coca dentro – Donne del narcotraffico

01:10 – Case infestate: fuori in 72 ore 1′ Stagione Ep.1

02:01 – Case infestate: fuori in 72 ore 1′ Stagione Ep.2

02:49 – Case infestate: fuori in 72 ore 1’ Stagione Ep.3

20 — Venti

18:24 – GOTHAM III – IL GIUSTIZIERE

19:19 – GOTHAM III – O SONO LA LEGGE!

20:15 – THE BIG BANG THEORY II – LA TOPOLOGIA DEL SOSPENSORIO

20:42 – THE BIG BANG THEORY II – LA SUBLIMAZIONE BARBARICA

21:04 – LA FREDDA LUCE DEL GIORNO – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – LA FREDDA LUCE DEL GIORNO – 2 PARTE

21 Rai 4

18:05 – Just for Laughs XVIII ep.3

18:21 – Revenge ep.1

19:06 – Revenge ep.2

19:50 – Wisdom of the Crowd – Nella rete del crimine ep.6

20:37 – Wisdom of the Crowd – Nella rete del crimine ep.7

21:21 – Narcos: Mexico ep.3

22:29 – Narcos: Mexico ep.4

23:31 – L’uomo sul treno – The commuter

22 Iris

19:19 – RESA DEI CONTI A LITTLE TOKYO

21:00 – IL BUIO NELL’ANIMA

23:38 – RENDITION-DETENZIONE ILLEGALE

02:01 – IL FATTORE UMANO

03:51 – IL TRIONFO DELL’AMORE

05:32 – TWINKY

23 Rai 5

19:16 – Rai News Giorno

19:19 – Ravel: Concerto in sol per pianoforte e orchestra

20:01 – Ravel: Alborada del gracioso

21:18 – … E fuori nevica

23:31 – Born in the U.S.A.

01:03 – ANICA APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:05 – Variazioni su tema

01:15 – Rai News Notte

24 Rai Movie

19:35 – Dick & Jane – Operazione furto

21:10 – Indian – La grande sfida

22:50 – American Hustle – L’apparenza inganna

01:30 – Starbuck – 533 figli e… non saperlo!

03:15 – Proprio lui?

05:00 – Cocoon – L’energia dell’universo

25 Rai Premium

18:20 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.100

19:00 – L’amica geniale 2 – p.3

21:20 – L’amica geniale 2 – p.4

23:35 – I sussurri del deserto

01:15 – Paura di Amare 2 – p.1

02:50 – Collana il tuo anno – 1970

03:25 – La Squadra 5 – p.22

05:00 – Ricominciare – p.54

26 Cielo

18:30 – Fratelli in affari Sarah e Scott

19:25 – Affari al buio Back to black

19:55 – Affari al buio Che confusione!

20:25 – Affari di famiglia Fiesta!

20:50 – Affari di famiglia Che capolavori!

21:20 – Miranda

23:00 – 9 to 5: Days in Porn – Gli impiegati del porno

00:40 – French Kiss – Le ragazze del porno Ep. 7

27 Paramount Network

19:40 – Vita da strega

20:10 – Vita da strega

20:40 – Vita da strega

21:10 – Un sogno, una vittoria

23:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

00:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:00 – Law & Order: Criminal Intent

02:00 – Il giovane ispettore Morse

28 TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

18:56 – IL SABATO DELL’ ORA SOLARE

19:56 – Firmato da te

20:00 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 – TG 2000

20:54 – Soul

21:28 – Segreti

29 LA7d

18:15 – TG LA7d

18:20 – NON DITELO ALLA SPOSA

19:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Little Murders – Omicidio nell’alta moda

23:20 – Little Murders – Hanno ucciso Babbo Natale

01:10 – Il gioco di Ripley

02:45 – I menù di Benedetta

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

30 La 5

18:00 – SENZA TRUCCO

18:35 – SENZA TRUCCO

19:10 – SACRIFICIO D’AMORE

21:10 – INGA LINDSTROM – EREDITA’ CONTESA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INGA LINDSTROM – EREDITA’ CONTESA – 2 PARTE

23:10 – ELIZABETH – 1 PARTE

31 Real Time

20:25: Cortesie per gli ospiti – Alessandra e Oriana vs. Santo e Francesca

21:25: Vite al limite – la storia di Doug

23:10: Vite al limite – la storia di Diana

00:50: Vite al limite – la storia di James K

34 Cine34

20:10 Tre tigri contro tre tigri

22:09 Io tigro, tu tigri, egli tigra

00:06 Dentro lo schermo – filler cine34

00:14 Mi faccia causa

35 Focus

21:15 Montagne Rocciose – Mountains – la Vita Sopra Le Nuvole

22:15 Gli Antichi Costruttori – Attenborough e la Grande Barriera

23:15 Universo Ai Raggi X I, 5 – Universo Ai Raggi X i

00:15 Rotta Verso Plutone

01:14 La Tragedia di Halloween – Indagini Ad Alta Quota VII

02:00 Tgcom24

38 Giallo

19:20 – Vera 9′ Stagione Ep.2

21:10 – Delitto a Cadenet

23:10 – Tandem 2′ Stagione Ep.11

00:10 – Tandem 2′ Stagione Ep.12

01:10 – Nightmare Next Door 6′ Stagione Ep.3

01:55 – Nightmare Next Door 6′ Stagione Ep.4

02:45 – Fast Forward 6′ Stagione Ep.5

03:35 – Fast Forward 6′ Stagione Ep.6

39 TOP Crime

18:35 – MOTIVE III – ERRORE DEL PILOTA

19:25 – THE CLOSER VI – ZONA DI GUERRA

20:15 – THE CLOSER VI – L’ULTIMA A MOLLARE

21:10 – La signora in giallo: Vagone letto con omicidio – 1 PARTE

21:57 – TGCOM24

21:58 – METEO.IT (R) – 07/03/2020

22:00 – La signora in giallo: Vagone letto con omicidio – 2 PARTE

22:55 – MAJOR CRIMES V – ONDA D’URTO – I PARTE

49 Spike TV

18:20 – Merlin –

19:20 – Merlin –

20:20 – Merlin –

21:30 – Merlin –

23:40 – Star Trek II – L’ira di Khan –

01:30 – Call me Bruna –

02:20 – Call me Bruna –

03:00 – Top Gear Gold –

52 DMAX

20:30: Nudi e crudi – Sangue cattivo

21:25: Lupi di mare: Nord vs. Sud

23:15: Lupi di mare – Difficoltà in arrivo

00:10: Cops: UK

01:00: Ce l’avevo quasi fatta – Fuga in Texas

01:50: Ce l’avevo quasi fatta – Amore in fuga

54 Rai Storia20:30

Passato e Presente Santa Caterina da Siena

21:10 Storia delle nostre città (p. 3) Siracusa

22:00 Italia: viaggio nella bellezza. Capodimonte, una reggia per l’arte

22:55 Il coraggio delle Donne p.1 Laura Solera Mantegazza

23:00 Storie della TV. p.1 Sanremo

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente Santa Caterina da Siena

01:00 Storia dell’economia. La seconda rivoluzione industriale p.2

01:50 Come eravamo – Giovani

02:00 Conflitti – la Grande Guerra – L’Intervento dell’Italia P.2

55 Mediaset Extra

8:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

59 Motor Trend

20:25: Salt Lake Garage – Pontiac. 2a parte

21:20: Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni – la TVR Cerbera

22:15: Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni

23:10: Affari a quattro ruote – Mercedes 300 Td

00:05: Cacciatori di Supercar

00:55: A caccia di auto