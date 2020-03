Positivo al Coronavirus un collaboratore della palestra Veleas di Pomezia. A comunicarlo è direttamente la struttura sportiva attraverso il loro profilo Facebook.

Ecco il comunicato della palestra

Comunichiamo a tutta la nostra utenza che la ASL di Pomezia ci ha informato della positività al Codiv-19 di un nostro collaboratore. Tranquillizziamo che il ragazzo sta bene, non ha sintomi, ed è in quarantena domiciliare già da diversi giorni, ancor prima della conferma. Abbiamo provveduto alla disinfezione di tutte le aree del centro secondo le linee giuda indicate dal Ministero della Salute. Il centro rimarrà aperto, chiediamo a tutti, in questo momento particolare, la massima collaborazione nel rispetto delle linee giuda previste dalle autorità.

Fonte: https://www.facebook.com/valeas.club/posts/1553709478118479