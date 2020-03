Albano Laziale, sospensione idrica. Quando e dove mancherà l’acqua

Le zone interessate sono Ie seguenti:

via Rifelli

via Italia

via Francia

via Danimarca

via Svizzera

via Olanda

via Belgio

via Norvegia

via Svezia

via Irlanda

via Perlatura

vicolo Doria e limitrofe.

E’ stato predisposto uno stazionamento con autobotte in via Rufelli anqolo via Irlanda per tutta la durata del fuori servizio.

Per i casi di effettiva necessità protrà essere predisposto un ulteriore servizio di rifornimento con autobotte da richiede preventivamente via fax al numero 0657994116.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.