In considerazione dell’accelerazione dell’emergenza nazionale e territoriale per la diffusione del Covid-19, si rendono necessarie ulteriori misure organizzative per fronteggiare l’emergenza che da qui ai prossimi giorni dovesse verificarsi in seguito all’aumento dei casi.

Ulteriori misure organizzative per l’emergenza Covid-19

Pertanto, vi è la necessità di ridimensionare l’attività ospedaliera, per garantire l’accoglienza dei casi e puntare al recupero di posti letto e personale.

A partire da Lunedì prossimo 09.03.2020, le nuove misure adottate dalla ASL di Frosinone prevedono:

la sospensione temporanea dell’attività chirurgica elettiva, limitando gli interventi chirurgici a quelli di emergenza e urgenza e a quelli di natura oncologica;

il trasferimento nei Presidi territoriali delle attività ambulatoriali di prelievo e visite, limitatamente a quelle con priorità “U” e “B”.

Tutto ciò, come detto, consentirà di avere spazi e personale necessari ad accogliere presso i Presidi Ospedalieri eventuali casi e le emergenze /urgenze stesse

Rivolgiamo ancora la raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi-morbilità o con stati di immunodepressione, di evitare di uscire dalla propria abitazione, eccetto che per la stretta necessità, evitando comunque luoghi affollati nei quali non è possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale stabilita in almeno un metro.

Ai cittadini ricordiamo ancora, nel caso in cui si ritenga di avere sintomi legati alla presenza del virus di non recarsi al Pronto Soccorso ma di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta e seguire le loro indicazioni.

Per avere maggiori informazioni chiamate il numero 1500 del Ministero o il Numero Verde della Regione 800.118.800. In caso di urgenze, naturalmente, rimane sempre attivo il 118.