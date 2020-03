Pomezia coronavirus sospesi accessi Pronto Soccorso Clinica Sant'Anna

“Si informa che è stata sospesa a scopo precauzionale l’accettazione al Pronto Soccorso della Clinica Sant’Anna di Pomezia per consentire la gestione di due casi positivi al COVID19, di cui uno in valutazione per invio in sorveglianza domiciliare.

Si invita la cittadinanza PER TUTTE LE PATOLOGIE CHE NON RIGUARDANO IL CORONAVIRUS a contattare il numero 118 e a prendere come riferimento il Pronto Soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli e gli Ospedali riuniti di Anzio e Nettuno. Seguiranno aggiornamenti”.

