Il Comune di Ladispoli, visto quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha attivato un servizio di assistenza alle persone anziane e immunodepresse.

“Grazie alla grande collaborazione con le associazioni di volontariato che operano sul territorio comunale, coordinate dal capo segreteria Miska Morelli – ha detto il sindaco Alessandro Grando – da oggi sarà attivo un servizio per fornire supporto logistico agli anziani soli e malati per l’acquisto di farmaci e beni di prima necessità.”

Chiamando il numero 347 63 56 856, la Protezione Civile Comunale smisterà le richieste ai responsabili dei diversi quartieri, che si attiveranno il prima possibile.

“Il servizio – conclude il sindaco – sarà attivo dalle 10:00 alle 18:00, dal lunedì al sabato.

La città è grata alla Protezione Civile Comunale, e alle associazioni Fare Ambiente,La Fenice, Nogra, Nuova Acropoli, Volontari per Ladispoli per l’importante supporto logistico prestato per evitare agli anziani e alle persone affette da patologie croniche di uscire dalla propria abitazione, evitando i luoghi affollati”.