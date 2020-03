Stazione Termini, controlli anti-abusivismo: sequestrato banco irregolare

Nel corso dei controlli anti-abusivismo commerciale in prossimità della Stazione Termini, oggi pomeriggio gli agenti del I Gruppo “ex Trevi” sono intervenuti in via Amendola, all’intersezione con via Gioberti, procedendo al sequestro di un banco irregolare che occupava una porzione del marciapiede.

Il responsabile, privo di autorizzazione, è stato sanzionato per 5mila euro e tutto il materiale sequestrato: l’attrezzatura di allestimento della bancarella e la merce in vendita, perlopiù accessori di abbigliamento, cinte e borse , per un totale di oltre 3mila articoli.

