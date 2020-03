Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio coordinati dalla Compagnia di Frosinone, finalizzati alla repressione dei reati predatori, i Carabinieri del NORM del suddetto Comando, coadiuvati dai colleghi della S.I.O. dell’8° Rgt. Carabinieri Lazio di Roma (Squadra Intervento Operativo unità in appoggio temporaneo ai reparti territoriali per il controllo del territorio), procedevano, in Frosinone, all’arresto in flagranza di reato, per “furto aggravato in concorso” di due fratelli rispettivamente di 32 e 26 anni ed un 43enne, tutti residenti nel capoluogo e già censiti per reati specifici.

Gli operanti sorprendevano i tre mentre erano intenti ad asportare gasolio dal serbatoio di un autocarro, intestato ad una Società del posto, mentre era parcheggiato in un piazzale di questo centro.

Alla vista dei militari i malviventi si davano a precipitosa fuga. Uno di essi tentava di nascondersi nell’autovettura Fiat di proprietà, parcheggiata vicino l’autocarro ed utilizzata per il trasporto delle taniche piene di gasolio, gli altri due invece venivano intercettati e bloccati non lontano dal luogo del furto mentre cercavano di nascondersi in un deposito di pneumatici ubicato nelle vicinanze.

Il gasolio veniva riconsegnato all’avente diritto, mentre gli arrestati, al termine delle formalità di rito, venivano condotti su disposizione dell’A.G. presso le rispettive abitazioni in attesa del rito direttissimo.

Nei loro confronti verrà avanzata proposta per l’applicazione di una idonea misura di prevenzione.

Foto di repertorio