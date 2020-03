I gioielli più ricercati sul mercato

Oggetti del desiderio per donne ma anche per uomini, da sempre, per il lustro che riescono a garantire e per ciò che rappresentano. I gioielli hanno un valore di mercato indubbio ma anche uno intrinseco, quello che ciascuno di noi va ad are ad un determinato oggetto.

Basti pensare ad esempio ai gioielli che ci arrivano in eredità, appartenuti ad una nostra nonna magari e che per questo assumono un significato enorme; ed ancora, ai gioielli che vengono regalati per un evento particolare, come un battesimo o una laurea; o per suggellare un amore, si veda il rito ancora vivo di donare alla propria amata un anello di fidanzamento ufficiale quando le si chiede si sposarsi.

Si aggiunga infine che, soprattutto in momenti quale questo che stiamo vivendo così incerto a livello economico e con i principali asset finanziari che vanno a gambe all’aria, puntare sull’acquisto di gioielli può essere un buon modo di investire i propri soldi mettendoli al riparo da sorprese non certamente positive. Soprattutto se si punta su gioielli d qualità si può sperare che, nel tempo, essi aumentino anche di valore.

I gioielli più richiesti

A fronte di questo, quali sono i gioielli più richiesti? Quelli che possono garantire anche una resa sul mercato in termini di valore? Partendo da una distinzione a monte i gioielli possono essere divisi in 3 macro aree: anelli, orecchini e bracciali. Almeno per parlare dei più diffusi.

Se si va sui brand sono pochi quelli veramente esclusivi: si pensi a Tiffany, Bulgari, Cartier, Buccellato. Alcuni di questi sono diventati simboli, come gli anelli modello Tiffany ideali per suggellare un’unione tra uomo e donna.

Tanti brand che nel tempo sono diventati una sicurezza non solo in materia di qualità ma anche di valore del gioiello stesso; perché questi oggetti preziosi, proprio come alcuni pezzi d’arte, con il passare del tempo possono acquisire valore. Magari qualche vecchia pietra presente in qualche cassetto e risalente all’epoca dei nostri nonni può avere oggi, sul mercato, un valore enorme.

Ed allora ecco che i gioielli assumono un ruolo fondamentale per uso investimento, seguendo mode che tornano periodicamente in auge come il concetto di vintage impone.