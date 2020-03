La cassetta degli attrezzi completa: utile in casa e a lavoro

La cassetta per gli attrezzi è uno strumento quasi essenziale in casa e, ovviamente, per un professionista. A casa può essere utile per intervenire e fronteggiare tempestivamente se accade un guasto o se bisogna aggiustare qualcosa che aspetta da un po’ di tempo.

Riparare autonomamente un guasto o qualcosa di difettoso, ovviamente se si ha un minimo di capacità, può essere essenziale per risparmiare qualche soldino e avere a disposizione una cassetta degli attrezzi completa può essere davvero utile.

I modelli in commercio di cassetta degli attrezzi

Prima di parlare di attrezzi, è bene trattare l’argomento del contenitore dove riporli. Esistono vari modelli in commercio di cassette per gli attrezzi. Le caratteristiche da considerare per acquistare una cassetta degli attrezzi sono capienza e materiale.

Per quanto riguarda il materiale, esistono cassette in plastica, che hanno il pregio di essere leggere ma anche resistenti, e cassette in metallo, ovviamente più pesanti ma resistenti ad ogni tipo di sollecito e urto, magari più utili ai professionisti.

La capienza si valuta in base alla grandezza degli strumenti che si vogliono acquistare o del numero di questi oggetti. Di solito, per chi usa la cassetta degli attrezzi per lavori domestici, può bastarne una di piccole o medie dimensioni.

Dove acquistare il materiale per riempire una cassetta degli attrezzi

Tutto ciò che è stato elencato può essere facilmente acquistato in ferramenta o in vari negozi di bricolage. Ma è molto utilizzato anche l’acquisto online, che può avere molti vantaggi. Si può optare nell’acquisto in un’unica soluzione, il che comporta minor perdita di tempo e un risparmio notevole. Esistono molti siti di ferramenta on line che possono aiutare il cliente nella migliore scelta, sia di cassette che di attrezzi, e si può facilmente creare un kit personalizzato da far recapitare a casa.

Cassetta degli attrezzi: gli strumenti adatti

Avere una cassetta incompleta può rendere inutile possedere anche gli altri strumenti, perché a volte un lavoro o una riparazione ha bisogno dell’utilizzo di più strumenti e la mancanza di uno può comportare la non riuscita della riparazione.

Uno degli strumenti davvero essenziali è sicuramente il cacciavite. Quando si acquista questo strumento, è bene non limitarsi all’acquisto di un solo cacciavite, ma magari recuperando un bel kit completo con cacciavite con punta a stella o punta piatta di varie misurazioni. Ma esistono anche cacciaviti con base fissa e punte intercambiabili, una soluzione adatta per chi li usa per lavoretti domestici; chi li utilizza per usi professionali, questi ultimi potrebbero essere poco efficienti rispetto al classico cacciavite.

L’altro attrezzo fondamentale, entrato a far parte dell’immaginario di un buon aggiusta-tutto, è sicuramente il martello, usato molto spesso per piantare chiodi e appendere quadri o utensili vari. Di martello potrebbe bastarne solo uno e preferibilmente di grandezza media o piccola, ma ovviamente averne più di uno, di grandezza differente agli altri, non guasta.

Non meno importante è la chiave inglese, essenziale per stringere o allentare bulloni di vario genere e grandezza. Anche in questo caso è meglio averne più di una, di differenti dimensioni ed estremità, ma è davvero semplice trovare un kit completo di chiavi inglesi, poiché in commercio vendono ormai quasi esclusivamente i set con più strumenti del genere.

Anche la pinza è uno strumento molto utile per lavori domestici vari, in questo caso potrebbe bastare l’acquisto di una pinza di media grandezza.

Ma, come detto in precedenza, spesso avere solo questi strumenti, che sono comunque essenziali, potrebbe non bastare, rendendo il lavoro inutile o incompleto. Ecco un elenco completo di strumenti per riempire la cassetta degli attrezzi ideale:

cacciavite dalla punta a stella , di piccola o media grandezza;

, di piccola o media grandezza; cacciavite dalla punta piatta , di piccola o media grandezza;

, di piccola o media grandezza; martello , preferibilmente di media grandezza;

, preferibilmente di media grandezza; chiavi inglesi o un kit di chiavi inglesi;

o un kit di chiavi inglesi; pinza di media grandezza;

di media grandezza; metro , rigido o a nastro, per effettuare misurazioni;

, rigido o a nastro, per effettuare misurazioni; livella , utile per appendere foto o quadri nella giusta posizione, ma anche per interventi lavorativi che richiedono il posizionamento in asse di alcuni oggetti o strumentazioni;

, utile per appendere foto o quadri nella giusta posizione, ma anche per interventi lavorativi che richiedono il posizionamento in asse di alcuni oggetti o strumentazioni; chiodi di varia grandezza o genere, di solito venduti in buste;

di varia grandezza o genere, di solito venduti in buste; viti di vario genere, per il montaggio di oggetti vari;

di vario genere, per il montaggio di oggetti vari; nastro isolante , molto utile per lavori da elettricista, per coprire fili scoperti;

, molto utile per lavori da elettricista, per coprire fili scoperti; canapa o isolanti vari, per creare raccordi idraulici tra tubi.

Un altro attrezzo che sarebbe molto utile acquistare è il trapano, per forare qualsiasi genere di materiale, a volte essenziale per molti altri lavori, consentendo di svolgerli con maggior precisione e nel minor tempo possibile.

Come disporre nel modo corretto gli strumenti nella cassetta

Una cassetta degli attrezzi, per essere efficiente, deve contenere in maniera corretta e ordinata i vari utensili. La disposizione non riguarda solo l’ordine visivo ma anche l’aspetto funzionale. È, infatti, preferibile riporre nella parte superiore gli oggetti più frequentemente utilizzati, mentre gli utensili di seconda fascia si possono sistemare nella parte inferiore.

Altro discorso per viti e chiodi, che bisogna disporre ordinatamente all’interno di sacchetti di plastica, per non farli disperdere e per recuperarli tempestivamente.

Inoltre, è bene pulire dopo ogni utilizzo gli utensili, invece, per gli oggetti poco utilizzati, è necessario lubrificarli periodicamente e con una certa regolarità. Questo lavoro va fatto soprattutto nelle parti meccaniche, per evitare un danneggiamento o malfunzionamento futuro.

Infine, la cassetta degli attrezzi deve essere riposta in una parte accessibile della casa, per tenerla a portata di mano.