La scorsa notte, ad Alatri, i militari del NORM della locale Compagnia, durante un servizio di controllo del territorio ed al termine di speditiva attività info-investigativa, traevano in arresto in flagranza di reato per “rapina” un 31enne del luogo, già censito per lo stesso reato, lesioni personali, tentato omicidio e truffa.

Ecco cosa è successo

Il predetto, nel piazzale all’esterno di un bar della zona bassa di Alatri, aggrediva un anziano 77enne del luogo sottraendogli con violenza le chiavi della propria autovettura, senza provocargli lesioni, per poi darsi alla fuga a bordo del mezzo.

Richiesto l’intervento dei Carabinieri, la pattuglia immediatamente rintracciava il fuggitivo nelle vicinanze a bordo del veicolo, bloccandolo e traendolo in arresto.

L’arrestato al termine delle formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo, mentre l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.