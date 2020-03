Il Sindaco di Fiuggi ha diramato un’ordinanza nella quale dà avvio, in via precauzionale, all’apertura del Centro Operativo Comunale (COC) per monitorare la situazione sanitaria nel comune di Fiuggi.

L’ordinanza del Sindaco di Fiuggi

A seguito dei comunicati e delle ordinanze governative sulle misure di prevenzione dal contagio Coronavirus, il Sindaco di Fiuggi (FR) ha diramato un’ordinanza per garantire un’adeguata assistenza alla popolazione locale e per far fronte a tutte le necessità dei cittadini sul tema Coronavirus, che tanto sta facendo parlare dopo il caso della donna di Fiuggi.

Come si evince dall’ordinanza, l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC) è stata attivata solamente in via precauzionale, allo scopo ulteriore di tamponare gli inutili allarmismi che circolano nella località, così come in tutto il resto del paese.

Il COC sarà attivato presso il Comando di Polizia locale sito in Piazzale Leonardo D’Anticoli (Tel. 0775 515861), con attività di coordinamento in collaborazione con il servizio tecnico del Comune di Fiuggi.

Il COC avrà le seguenti funzioni:

Tecnica e pianificazione;

Sanità, assistenza sociale e veterinaria;

Volontariato;

Materiali e mezzi;

Servizi essenziali;

Censimento danni a persone e cose;

Strutture operative locali e viabilità;

Telecomunicazioni;

Assistenza alla popolazione.

CLICCA QUI per leggere l’ordinanza ufficiale.