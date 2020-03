Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi martedì 3 marzo 2020

Rai 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Don Matteo 12 – Non rubare

23:40 Porta a Porta

01:15 TG1 NOTTE

01:45 Che tempo fa

01:50 Sottovoce

02:20 Cultura Italia viaggio nella bellezza

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente

23:30 Bleed – Più forte del destino

01:30 Sorgente di vita

02:00 Squadra Speciale Vienna – All’ombra del potere

Rai 3

20:20 Non ho l’età

20:45 Un posto al sole

21:20 #cartabianca

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Cultura Save the Date

01:40 RaiNews24

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:25 Fuori Dal Coro

00:50 Red Dragon

Canale 5

20:40 Striscia la Notizia

21:22 Cinquanta Sfumature di Nero

23:40 X-Style

00:26 Tg5

01:01 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

01:28 Uomini e Donne

Italia 1

20:25 In Pericolo – C.S.I. Miami

21:20 Le Iene Show

01:05 Angelo Duro – Perché Mi Stai Guardando?

01:35 Il Carcere Degli Insegnanti – A.P. Bio

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:15 Sport Mediaset – la Giornata

02:30 Media Shopping

LA7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Dimartedì

00:00 Speciale Tg La7

TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Codice Unlocked

23:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

02:00 Crudele fissazione

NOVE

20:30: Deal With It – Stai al gioco

21:30: Wolverine – L’immortale

02:00: Operazione N.A.S.

Venti

20:15 Anomalia della Pastella per Le Frittelle – The Big Bang Theory I

20:42 La Città Replicata – The Big Bang Theory I

21:04 Split

23:30 Pallottole Cinesi

01:39 A Serge con Amore – in Plain Sight

02:20 Il Sequestro – in Plain Sight

Rai 4

20:35 Criminal Minds II ep.10

21:26 L’uomo sul treno – The commuter

23:13 Wonderland Speciale FX

23:48 Strange days

02:22 Anica appuntamento al cinema

02:25 Britannia ep.3

Iris

20:05 Test Mortale – Walker Texas Ranger

21:00 Mclintock

23:41 Sfida Nella Valle Dei Comanche

01:30 Il Giardino delle Vergini Suicide

Rai 5

20:30 Museo con vista

21:16 Gli imperdonabili

23:04 The Queens Of Pop

23:31 Dionne Warwick live

00:01 Live@Home: Duffy

00:30 The Carole King Story, Yoùve Got A Friend

01:22 Rai News Notte

01:24 Art of Australia

Rai Movie

21:10 Gli sdraiati

23:00 Non pensarci

00:45 Sarebbe stato facile

02:25 Anica – Appuntamento al cinema

02:30 Benur – Un gladiatore in affitto

Rai Premium

21:20 I sussurri del deserto

23:05 La Dottoressa dell’ isola – Uno strano incidente

00:45 L’ Amore in Italia: la donna è mia e ne faccio quel che mi pare p.1

01:50 Blu Notte 4

Cielo

19:15 Affari al buio

20:15 Affari di famiglia

21:15 L’arte di vincere

23:45 I miei 100.000 amanti

00:45 Escort Boys

01:45 Mio figlio il pornoattore

Paramount Network

21:00 Mona Lisa Smile

23:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

02:00 Quattro Donne e un Funerale

TV2000

20:30 Tg 2000

20:50 Tg Tg

21:05 Julie and Julia

23:15 Retroscena

23:45 La compieta

00:05 Santo Rosario

00:40 L’Ora Solare

01:30 Siamo noi

02:00 Tg Tg

LA7d

20:25 Cuochi e fiamme

21:30 Drop Dead Diva

01:10 La mala educaxxxion

02:35 I menù di Benedetta

La 5

21:10 Grande Fratello Vip

02:58 Dove Ti Porta il Cuore – Hart Of Dixie

Real Time

20:20: Cortesie per gli ospiti – Erica e Giuseppe vs. Maria e Giorgia

21:20: Primo appuntamento

22:35: Il salone delle meraviglie

23:35: The Bad Skin Clinic

Cine34

20:10 Vediamoci chiaro

22:00 La presidentessa

23:56 Massacre

01:31 Guaglione

Focus

20:15 Caos in Cabina – Indagini Ad Alta Quota IX

21:15 Le Truppe Speciali dell’Impero – Ancient Discoveries III

22:15 L’ Arte della Distruzione – Ancient Discoveries III

23:15 I Ponti Attraverso la Storia – Masters Of Engineering

00:15 La Conquista Degli Oceani – Masters Of Engineering

01:15 Cieli Assassini – Indagini Ad Alta Quota VIII

02:01 Tgcom24

02:03 03/03/2020 – Meteo Focus

02:05 I Tunnel Bellici di Jersey, Kaimakli e Pilsen – Mondi Sotterranei

Giallo

20:15: Law & Order – i due volti della giustizia – Azioni pericolose

21:10: Profiling – una vita fa

22:10: Profiling – di padre in figlio

23:15: Profiling – Possessione

00:20: Profiling – Fumo negli occhi

01:20: Nightmare Next Door – Peli di cane

02:10: Nightmare Next Door – Terrore sulla collina

TOP Crime

21:09 Chicago P.D.

22:49 C.S.I. New York

00:31 C.s.i. new york

01:58 Law & Order: Unità speciale

Spike TV

20:30 Supernatural

21:30 Sherlock

23:30 Law & Order: Criminal Intent

01:00 Supernatural

02:40 Police Interceptors

DMAX

20:30: Nudi e crudi – in Honduras

21:25: I signori della neve

23:05: Hurricane Man – Florida

00:05: Cops: UK

00:55: Ce l’avevo quasi fatta – Fuga dal condotto dell’aria

01:45: Ce l’avevo quasi fatta – Fidanzata gelosa

02:35: Clima del terzo tipo – il caos

Rai Storia

20:30 Passato e Presente La guerra d’ Algeria con il Prof. Leila El Houssi

21:10 Storie della TV. p.2 Enzo Tortora, inventore di format

22:00 Storia dell’economia p.3 La seconda guerra dei trent’anni

22:50 Il coraggio delle Donne p.2 Argentina Altobelli

22:55 I Sette Re. la Leggenda di Roma

00:00 Notiziario – RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente La guerra d’ Algeria con il Prof. Leila El Houssi

01:00 I Diari dell Grande Guerra. la Patria P.6

02:00 Conflitti – Da una Guerra All’Altra-Capitalismo Fra Due Guerre

Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip

Motor Trend

20:35: Salt Lake Garage – la F-150

21:25: I segreti delle megafabbriche

23:10: Mega fabbriche – Mercedes

00:05: Cacciatori di Supercar

01:00: Affare fatto!

02:40: Affare fatto! – Fortuna a Miami

Italia 2

20:25 Usopp Finisce in Prigione – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:50 Operazione Salvataggio! – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Doa: Dead Or Alive

22:56 The Host

01:12 La Cosa Più Utile – Camera Cafè

01:17 La Wedding Planner – Camera Cafè

01:29 Flic O Floc – Camera Cafè

01:37 La Sfida dell’Euro – Camera Cafè

01:45 Panini A Domicilio – Camera Cafè

01:52 Chiedere Scusa – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101