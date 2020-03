Nelle ultime 48 ore, le attività antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno portato all’arresto di 3 persone, alla denuncia a piede libero di una quarta e al sequestro di centinaia di dosi, tra cocaina, hashish e marijuana.

Roma, le attività anti droga dei carabinieri

Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un 60enne, originario della provincia di Lecce ma residente a Roma, senza occupazione e già sottoposto all’obbligo della presentazione in caserma per precedenti reati, perché trovato in possesso di diverse decine di dosi di cocaina e denaro contante. Transitando in via dei Glicini, a Centocelle, i Carabinieri hanno notato l’uomo nascondere qualcosa, che aveva prelevato dal suo giubbotto, sotto un cassonetto della spazzatura e lo hanno fermato per una verifica. Hanno così recuperato un tubo metallico con all’interno le dosi, pronte per lo spaccio. Il 60enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Quattro le persone fermate e centinaia le dosi sequestrate ai pusher

Ieri sera, invece, a piazza dei Cinquecento, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno notato un 46enne del Bangladesh, senza fissa dimora e con precedenti, mentre cedeva alcune dosi di marijuana ad un giovane. Alla vista dei militari, il pusher ha gettato la droga all’interno di una fioriera e si è dato alla fuga ma è stato bloccato, poco dopo, all’interno del sottopassaggio che porta all’interno della stazione della metropolitana. Portato in caserma, a seguito di perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto altre dosi della stessa sostanza all’interno dei suoi slip.

Nella notte, i Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno fermato per un controllo un 20enne romano che si aggirava a piedi in via Casal Boccone. Il giovane nascondeva 45 g di hashish all’interno di un zainetto ed è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Con la stessa accusa, un 19enne romano è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo. Il giovane è stato trovato in possesso di 13 g di hashish nascosti nel cruscotto della sua autovettura.

Foto di repertorio