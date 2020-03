Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi domenica 8 marzo 2020

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 La vita promessa, parte II

23:40 Speciale Tg1

00:45 TG1 NOTTE

01:05 Che tempo fa

01:10 Applausi Teatro e Arte

02:25 Settenote

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:05 Che tempo che fa

23:40 La Domenica Sportiva

01:10 L’altra DS

01:40 Sorgente di vita

02:10 Appuntamento al cinema

02:15 Ultima Traccia: Berlino – Senza parole

3 Rai 3

20:00 Blob

20:30 Grande amore

21:20 Presa diretta Terremoto infinito

23:35 TG Regione

23:40 TG3 Mondo

00:04 Meteo 3

00:10 La casa siamo tutte

01:50 Il posto giusto

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Il Vento del Perdono

23:30 Pressing Serie

01:17 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:40 Emanuelle in America

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Live Non è la D’Urso

01:15 Tg5

01:50 Paperissima Sprint Domenica

02:15 Le Tre Rose di Eva 9

6 Italia 1

20:25 Amici e Amanti – C.S.I. – Scena del Crimine

21:15 La Fabbrica di Cioccolato

23:30 La Mummia

01:45 Studio Aperto – la Giornata

01:55 Sport Mediaset – la Giornata

02:15 Media Shopping

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

00:50 Tg La7

01:00 Uozzap

01:40 A te le chiavi

02:15 La banda Baader Meinhof

8 TV8

19:55 Race Anatomy MotoGP

20:25 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:00 Italia’s Got Talent

02:10 Loving Ibiza

9 NOVE

20:25: Deal With It – Stai al gioco

21:25: Camionisti in trattoria – Campania/Lazio

22:35: Camionisti in trattoria – Puglia Sud

23:25: L’assedio

01:30: Delitti a circuito chiuso

20 Venti

21:05 Ninja Assassin

23:18 La Fredda Luce del Giorno

01:11 Una Martire – in Plain Sight II

01:54 Memorie del Passato – Papà Va A Ovest – in Plain Sight III

02:33 Amnesia – Super Car i

21 Rai 4

20:30 Siren ep.10

21:19 Veronica

23:10 Criminal Minds XIII ep.3

00:00 Criminal Minds XIII ep.4

00:42 Criminal Minds XIII ep.5

01:29 Siren ep.9

22 Iris

21:00 Il Grande Match

23:29 American History X

01:50 Di Nuovo in Gioco

23 Rai 5

21:15 Prossima fermata Australia Da Port Augusta a Darwin

22:18 Di là dal fiume e tra gli alberi Ombre e nebbia in Lunigiana

23:12 Gli imperdonabili (Impardonnables)

01:01 Tuttifrutti

01:21 Rai News Notte

01:25 Art Night Marina Abramovic

24 Rai Movie

21:10 The Women

23:05 Va’ dove ti porta il cuore

00:50 Gloria

02:40 Amore senza fine

25 Rai Premium

20:15 Ho Sposato Uno Sbirro – Solo per amore p.5

21:20 Cecilia Ahern – I fiori del destino

23:00 Si sospetta il movente passionale con l’aggravante dei futili motivi

23:15 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.96

00:05 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.97

00:45 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.98

01:30 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.99

02:10 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.100

02:45 Blu Notte 3: Aurora La Bruzzo – Palermo p.13

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 First Kill

23:15 Amore facciamo sesso?

00:20 Clitoride – Una perfetta sconosciuta

00:55 The Wankers: il piacere di essere donna

02:00 Viaggio nel desiderio femminile

27 Paramount Network

1:00 Law & Order

28 TV2000

20:00 Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 Soul

21:00 An education

22:40 Made by Iraqy Girls

23:35 Effetto notte

00:20 Angelus

00:30 La compieta

00:50 Santo Rosario

01:25 Segreti

29 LA7d

20:30 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

02:30 Un’altra giovinezza

30 La 5

21:10 Cambiare per Amore

23:00 Quando L’Amore Arriva in Città

01:00 Modamania

01:38 Grande Fratello Vip

31 Real Time

20:15: 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – in clinica

22:00: 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Trattami bene

23:50: Disastri di bellezza

34 Cine34

20:10 Delitto al ristorante cinese

22:11 Delitto sull’autostrada

23:40 Dalle Ardenne all’Inferno

01:40 Nel gorgo del peccato

35 Focus

20:15 Città – Planet Earth II – Le Meraviglie della Natura

21:15 Desertificazioni – Le Furie della Natura II

22:15 I Terremoti – Le Furie della Natura i

23:15 L’Enigma del Volo Mh370

00:15 I Tesori di Re Salomone

01:15 Pompei: il Mondo Perduto

02:00 Tgcom24

38 Giallo

20:05: Cherif – Le apparenze ingannano

21:10: Profiling – la tempesta. 1a parte

22:10: Profiling – la tempesta. 2a parte

23:10: Vera

01:00: Nightmare Next Door – una strana verità

01:50: Nightmare Next Door – una vita complicata

39 TOP Crime

19:28 Law & order: unità speciale

21:12 La prova della verità

22:56 C.S.I. New York

02:34 Motive

49 Spike TV

20:30 Merlin

21:30 Soldato Jane

23:30 Thelma & Louise

02:00 Call me Bruna

52 DMAX

20:20: Airport Security Spagna

22:20: Nudi e crudi – Mangiati vivi

23:20: Nudi e crudi Francia – Sud Africa: Gabrielle e Patrick

00:45: House of Esports

01:45: Ce l’avevo quasi fatta – Maglietta rosa

02:35: Ce l’avevo quasi fatta – il testimone

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Aldo Schiavone

20:30 Passato e Presente La violenza contro le donne

21:10 8 Marzo – uguali e diversi

21:15 La scelta di Barbara

22:55 Senza distinzione di genere p.4 Il corpo delle donne

23:20 Il coraggio delle Donne p.7. Anna Kuliscioff

00:15 Notiziario-RaiNews24

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente La violenza contro le donne

01:15 8 Marzo – uguali e diversi

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:25: Officina di polizia

00:05: Fast N’ Loud – Modello A

01:00: Fast N’ Loud – Australiane da capogiro

01:55: Fast N’ Loud – Dragster

66 Italia 2

20:00 Lupin Contro Lupin – Le Avventure di Lupin III

20:25 La Prima Sfida – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:50 Le Interferenze di Foxy – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 L’ Evaporazione della Paghetta – The Big Bang Theory

21:50 L’ Enigma del Comic-Con – The Big Bang Theory

22:15 L’ Identificazione dell’Uscita di Sicurezza – The Big Bang Theory

22:40 La Fluttuazione Nella Collaborazione – The Big Bang Theory

23:11 La Dissipazione della Memoria – The Big Bang Theory

23:35 Gremlins 2 – La Nuova Stirpe

01:32 Un Week End Bagnato – Camera Cafè

01:37 Simulcast Radio 101