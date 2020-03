Nella mattinata odierna, a Veroli, i militari della locale Stazione, al termine di attività investigativa intrapresa a seguito di denuncia sporta nel mese di settembre 2019 da una 32enne del luogo, hanno deferito in stato di libertà per “truffa” un 61enne, residente in provincia di Bari (già censito per reati contro la persona ed il patrimonio).

La truffa

Lo stesso, con artifizi e raggiri induceva la denunciante a versargli la somma di euro 100 sulla propria postepay personale occorrenti per l’acquisto di capi di abbigliamento che aveva pubblicizzato tramite pagina social network, senza mai recapitare la merce.