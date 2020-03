Aveva già scavalcato la balaustra del ponte del viadotto della Magliana, direzione via Isacco Newton, l’uomo di 50 anni che voleva lanciarsi nel vuoto, quando gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, sono riusciti a fermarlo in tempo, un attimo prima del gesto estremo.

Ecco cosa è successo

Era la sera di sabato, quando la pattuglia del XI Gruppo Marconi, in servizio di controllo nella zona, ha avvistato una persona, che aveva già oltrepassato la balaustra del ponte, pronto a lanciarsi nel fiume.

Gli agenti, capito subito quanto stava per accadere, senza esitare sono scesi repentinamente dall’autopattuglia e, scavalcando il guardrail, hanno raggiunto l’uomo in pochi secondi riuscendo così a fermarlo in tempo, un attimo prima che si gettasse nel vuoto.

Una volta afferrato e tratto in salvo, gli operanti hanno instaurando un rapporto di fiducia e dialogo con il 50enne che, ancora frastornato, ha iniziato a piangere esternando il suo malessere legato a problemi familiari.

Dopo averlo rassicurato, l’aspirante suicida è stato affidato a personale sanitario per gli accertamenti e le cure del caso.