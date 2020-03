E’ successo in un appartamento in zona Pietralata. Un 29enne originario del Perù, non appena rientrato in casa, la stessa che condivide con i propri genitori, ha iniziato ad inveire contro la moglie, in presenza della figlia minore.

Ecco i dettagli

Dalle parole è poi passato alle vie di fatto, con calci e pugni all’indirizzo della 34enne, nonostante il nonno della bimba avesse in tutti i modi provato a bloccarlo, anche quando il figlio lo ha minacciato con un coltello.

Ad avvertire il numero unico di emergenza, una vicina di casa, allertata dallo stesso 66enne, subito dopo aver messo in sicurezza nuora e nipote fuori dall’appartamento.

T.D.D., non nuovo a comportamenti violenti, come confermato dalla stessa donna agli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Sant’Ippolito, intervenuti immediatamente, è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e tradotto presso il carcere di Regina Coeli.

Il coltello, rinvenuto all’ingresso dell’appartamento, è stato sequestrato