Come quasi tutti i paesi d’Italia, anche Frosinone sta correndo ai ripari per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Nella mattinata di oggi, infatti, nei pressi dell’Ospedale di Frosinone dovrebbero essere montate delle tende pre-triage riservate ai casi sospetti.

È praticamente tutto pronto per il montaggio delle famose tende pre-triage, usate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Difatti, i volontari della Protezione Civile di Frosinone dovrebbero installare le tende nei pressi del Pronto Soccorso ciociaro, salvo complicazioni atmosferiche.

Ricordiamo che le tende per il triage infettivologico rientrano nelle disposizioni dell’Unità di crisi della Protezione civile e servono ad accogliere soltanto le persone con sintomi sospetti, vale a dire tosse, febbre, difficoltà respiratorie. Il resto delle persone invece, qualora presentasse sintomi diversi, verrà ricoverata direttamente all’interno dell’Ospedale.

Una donna di Alatri e tutta la sua famiglia bloccati a Tenerife

Stando a quanto raccolto sui social, sembrerebbe che una donna, originaria di Alatri, insieme a suo marito e ai suoi figli, sia rimasta bloccata a Tenerife, in Spagna. Ricordiamo che, lo scorso 24 febbraio 2020, all’interno dell’albergo dove alloggia la famiglia, sono stati trovati cinque turisti positivi al Coronavirus e, proprio per questo, lo staff dell’albergo ha deciso di far scattare la quarantena.

Stando a quanto appreso, sembrerebbe che la famiglia si trovi all’interno dell’hotel da circa una settimana anche se nessun componente della stessa sembra essere risultato positivo al Coronavirus.