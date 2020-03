È finito in manette perché sorpreso a spacciare dosi di marijuana nei bagni di un noto fast food in via Giovanni Giolitti. Un 22enne indiano, senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

I fatti

Ieri pomeriggio, i Carabinieri hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto all’esterno del locale ed hanno deciso di tenerlo d’occhio. Poco dopo è stato avvicinato da un coetaneo e con lui si è diretto rapidamente all’interno dei bagni dove è stato raggiunto dai militari che hanno accertato lo scambio illecito tra i due.

Fermato il pusher, nelle sue tasche sono stati rinvenuti 38 g di droga e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. L’acquirente, un 19enne egiziano, è stato identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa di essere condotto presso le aule del Tribunale di Roma per il rito direttissimo.