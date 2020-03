Gra, code per incidente tra diramazione Roma sud e allacciamento A24

Nella giornata di oggi, lunedì 2 marzo 2020, sul Grande Raccordo Anulare si registrano delle code a causa di un incidente avvenuto tra la diramazione di Roma Sud e l’allacciamento con la A24.

Gra, incidente tra Roma sud e allacciamento A24: code

Come viene comunicato dal noto portale di informazione sulla viabilità Astral, in questo momento si registrano delle code sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare dalla Diramazione Roma Sud all’allacciamento con la A24 a causa di un incidente.

Al momento non si hanno informazioni sull’entità e sulle cause del sinistro, fatto sta che il personale autorizzato sta intervenendo sul posto per cercare di ripristinare la situazione nel minor tempo possibile.

Potrebbero seguire aggiornamenti.