Pomezia, accertato caso di Coronavirus: chiuso il Liceo Pascal

Caso di Coronavirus a Pomezia. L’amministrazione comunale, in via precauzionale, ha chiuso il liceo Pascal.

Coronavirus, caso a Pomezia

Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, l’allarme sarebbe scattato direttamente nella giornata di ieri, domenica 2 marzo 2020. Un uomo, dopo aver riscontrato i forti sintomi influenzali, come da protocollo, è stato trasportato presso l’Ospedale Spallanzani di Roma.

Dopo gli accertamenti del tampone, l’esito è risultato positivo. Il Sindaco e tutta l’amministrazione comunale, già diversi giorni fa aveva cominciato ad operarsi insieme alla Protezione Civile con il COC. La situazione verrà monitorata costantemente.

Aggiornamenti da parte dell’Amministrazione di Pomezia

Si comunica che è stato accertato un caso positivo al Coronavirus del padre di uno studente dell’istituto Pascal di Pomezia, attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma. Sono in corso gli accertamenti sui familiari. Si informa la cittadinanza che si sta predisponendo, in via precauzionale, la chiusura della scuola. Si raccomanda di evitare allarmismi. Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento Regione Lazio

Dichiarazioni dell’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato sul caso del cittadino di Pomezia: “I Test eseguiti durante la notte presso l’istituto Spallanzani confermano la positività al COVID-19 di un poliziotto. Sono stati informati il Prefetto e il Questore. Ricostruiti tutti i contatti stretti e posti sotto sorveglianza sanitaria. Si conferma il link epidemiologico con la Regione Lombardia”.