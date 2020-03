Vis Artena, è 1 a 1 contro la Pro Calcio Tor Sapienza: il tabellino del match

Vis Artena (1-4-3-1-2): Manni, Sarcone, Cataldi, Paolacci, Sakaj, Chinappi (1′ st D’Angeli), Palombi, Cericola, Delgado, D’Alessandris (38′ st Cerbara), Pagliaroli (10′ st Nannini). A disposizione: Tocci, Tordella, Montesi, Esposito, Palmisani, Ferrigno. Allenatore: Campolo.

Pro Calcio Tor Sapienza (4-3-2-1): De Angelis, Marra, Marini, D’Astolfo, Della Penna, Dovidio, Panella, Mancini, Cannizzo (4′ st Gori), Ilari, Toracchio. A disposizione: Rausa, Marchizza, Montesi, Minelli, Valentini, Galvanio, Tucci, Rocchi. Allenatore: Solimina.

Arbitro: Luca Tagliente sezione di Brindisi; Assistenti: Mauro Ottobretti sezione di Foligno, Lorenzo Dario Puccini sezione di Pontedera.

Marcatori: 39′ st Ilari, 41′ st Delgado.

Espulsi: 45′ st Marini per doppia ammonizione.

Ammoniti: Palombi, D’Alessandris, Cericola.

Angoli: 6 (V); 7 (T).

Recupero: 3′ pt; 5′ st.

Spettatori: 400 circa.

Tabellino: Al 4′ bravo Manni a bloccare un pericoloso tentativo del Tor Sapienza. Romani ancora pericolosi al 7′ con Toracchio che tenta la conclusione dalla distanza con la palla che termina alta sulla traversa. Al 9′ è ancora il numero 11 in maglia bianca a calciare dal limite dell’area con la palla che sorvola di poco la porta difesa da Manni. Al 24′ è la Vis Artena a rendersi pericolosa con Delgado che serve Pagliaroli il quale entra in area raggiunge il fondo crossa per la testa di D’Alessandris che centra in pieno la traversa. La ripresa si apre con Delgado che impegna De Angelis con una punizione defilata. Al 7′ Gori ci prova dalla distanza, la palla sfila di poco fuori alla sinistra di Manni. Al 17′ conclusione dal limite dell’area di Panella: blocca in due tempi l’estremo difensore della Vis Artena. Al 22′ Panella con un filtrante in area serve Mancini: bravo Manni in uscita bassa a fermare l’attaccante in maglia bianca. Al 37′ Cericola tenta la conclusione dalla distanza, De Angelis si allunga alla sua destra e respinge di pugni. Al 39′ ancora un filtrante in area di Panella, questa volta per Ilari, che con un tocco beffa Manni. Al 41′ punizione dai 20 metri per la Vis Artena, batte Delgado che con una sassata fa 1 a 1. Al 43′ Manni respinge in angolo una conclusione ravvicinata di Toracchio.