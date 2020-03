Coronavirus, denunciati 18 “fuggiaschi” dalla zona rossa

Non si ferma l’emergenza dettata dal Coronavirus e, con essa, tutti i controlli relativi ad una corretta esecuzione delle norme restrittive. A finire nel mirino sono state 18 persone residenti nella provincia di Lodi, la “zona rossa” identificata come matrice del focolaio dalla quale sono partiti i maggiori contagi da Coronavirus.

Si tratta principalmente di persone che hanno cercato di eludere la misura del divieto di allontanamento dalla propria residenza, per recarsi in diverse località, oppure di persone entrate nell’area per andare a trovare amici e parenti. I controlli delle Forze dell’Ordine non hanno però lasciato scampo ai responsabili, tutti identificati e denunciati.

Sono infatti oltre 150 i militari che “recintano” la zona rossa, controllando ogni movimento in entrata e in uscita. Da quanto si è appreso, 12 dei 18 fermati sarebbero cittadini stranieri, che dovranno rispondere del reato di violazione dell’ordine di autorità prescritto nel decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso 23 febbraio.