I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 50enne romano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, transitando in via Monte Favino, zona Tufello, i Carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto e lo hanno fermato per un controllo. Nelle sue tasche è stato trovato un panetto di hashish, del peso di 100 g, e così per lui sono scattate le manette.

I Carabinieri hanno poi deciso di perquisire anche l’abitazione del 50enne, dove hanno rinvenuto altra sostanza stupefacente – dosi di marijuana, di cocaina e 6 pasticche di MDMA – e materiale per il taglio e confezionamento.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.