Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, sabato 29 febbraio 2020: programmi in TV in onda stasera

RAI 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Una Storia da Cantare – Enzo Jannacci, Rino Gaetano, Pino Daniele

23:15 – TG1 60 Secondi

23:19 – Una Storia da Cantare – Enzo Jannacci, Rino Gaetano, Pino Daniele

00:15 – TG1 NOTTE

00:25 – Che tempo fa

RAI 2

18:00 – Gli imperdibili

18:05 – TG2 L.I.S.

18:08 – Meteo 2

18:10 – TG Sport Sera

18:50 – N.C.I.S. New Orleans Il ritorno del re

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Tiffany

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S. Nei panni di un altro

RAI 3

18:00 – Per un pugno di libri

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:45 – Sapiens, un solo pianeta

RETE 4

18:53 – ANTEPRIMA TG4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:30 – METEO.IT

19:32 – I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

19:55 – TEMPESTA D’AMORE – 55 – 1A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

CANALE 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE

ITALIA 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – FUOCO AMICO

20:25 – C.S.I. MIAMI – L’ULTIMO LANCIO

21:20 – KUNG FU PANDA – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

LA 7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Sette anni in Tibet

00:15 – TG LA7 Notte

00:25 – Otto e Mezzo Sabato (r)

01:00 – Jimmy’s Hall – Una storia d’amore e libertà

02:50 – La prima linea

TV 8

19:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cremona

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Versilia

21:30 – Agente 007 – Missione Goldfinger

23:30 – Delitti – La strage di Erba

00:35 – Delitti La mantide assassina

01:35 – Delitti Il piacere della morte

02:50 – Delitti – Il caso Parolisi

03:45 – Pre SBK Australia Superpole Race Live

NOVE

18:42 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.6

20:02 – Fratelli di Crozza 7′ Stagione Ep.1

21:32 – Clandestino – Cosa Nostra 3′ Stagione Ep.2

22:55 – Spaccio capitale

00:17 – Clandestino – Cosa Nostra 3′ Stagione Ep.2

01:34 – Case infestate: fuori in 72 ore 2′ Stagione Ep.9

02:27 – Case infestate: fuori in 72 ore 2′ Stagione Ep.10

03:22 – Case infestate: fuori in 72 ore 2′ Stagione Ep.11

21 RAI 4

19:39 – Wisdom of the Crowd – Nella rete del crimine ep.5

20:29 – Criminal Minds II ep.8

21:19 – Narcos: Mexico ep.1

22:17 – Narcos: Mexico ep.2

23:19 – Criminal

01:12 – Sunset Contract

02:52 – Anica appuntamento al cinema

02:55 – Welcome to the Punch – Nemici di sangue

23 RAI 5

18:36 – RAI NEWS – GIORNO

18:38 – Save the Date Puntata 19

19:10 – MUSICA CLASSICA Concerto Santa Cecilia – Beethoven, Concerto in Re maggiore per violino e orchestra

20:01 – Petruska Beethoven, Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 in mi bemolle maggiore op. 73 ‘Imperat

20:46 – Cinekino Episodio 3

21:15 – LUCA RONCONI LO SCANDALO DELLA PAROLA Luca Ronconi. Lo scandalo della parola

22:14 – Lehman Trilogy – parte I e parte II Tre fratelli – Parte I

00:46 – Lehman Trilogy – parte I e parte II Padri e Figli – Parte II

24 RAI MOVIE

19:20 – Bonnie e Clyde all’italiana

21:10 – Last Knights

23:00 – Agora

01:05 – The Homesman

03:05 – Il prossimo uomo

04:30 – Stanlio e Ollio – Concerto di violoncello

05:00 – Sedotta e abbandonata

22 IRIS

18:44 – ROMEO DEVE MORIRE

21:00 – RENDITION-DETENZIONE ILLEGALE

23:38 – THE JACKAL

02:01 – AMORE LIBERO-FREE LOVE

03:21 – CIAKNEWS

03:25 – FEMMINA

04:55 – LA PECCATRICE

30 LA 5

18:00 – SENZA TRUCCO

18:33 – SENZA TRUCCO

19:10 – SACRIFICIO D’AMORE

21:10 – INGA LINDSTROM – NUOVI AMORI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INGA LINDSTROM – NUOVI AMORI – 2 PARTE

23:10 – L’ALTRA DONNA DEL RE – 1 PARTE

20 VENTI

18:24 – GOTHAM II – STANOTTE E’ LA NOTTE

19:19 – GOTHAM II – OLTRE OGNI LIMITE

20:15 – THE BIG BANG THEORY I – IL PARADOSSO DEL RAVIOLO AL VAPORE

20:42 – THE BIG BANG THEORY I – L’ESPERIMENTO DEL COCKTAIL

21:04 – INTO THE SUN- 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – INTO THE SUN – 2 PARTE

49 SPIKE

18:20 – Merlin Il Servitore Di Due Padroni –

19:20 – Merlin Il Compagno Segreto –

20:20 – Merlin Lamia –

21:30 – Star Trek –

23:40 – Ipotesi di reato –

01:30 – Call me Bruna Hashtag –

02:20 – Call me Bruna Macerie –

03:00 – Top Gear Gold –

26 CIELO

18:35 – Fratelli in affari Ep. 22

19:30 – Affari al buio Ragazze d’altri tempi

19:55 – Affari al buio Pellicole dell’orrore

20:25 – Affari di famiglia La collezione di scarpe

20:50 – Affari di famiglia Un’antica porta tibetana

21:20 – La chiave

23:25 – After Porn Ends 2 – Vite da pornostar

01:15 – French Kiss – Le ragazze del porno Ep. 4

27 PARAMOUNT

19:40 – Vita da strega –

20:10 – Vita da strega –

20:40 – Vita da strega –

21:10 – American Beauty –

00:00 – La promessa dell’assassino –

02:50 – Fargo –

04:40 – Quattro Donne e un Funerale –