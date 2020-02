Spallanzani, un caso positivo al test sul Coronavirus

CORONAVIRUS: SPALLANZANI, ‘UN CASO DI POSITIVITA’ AI TEST’

“L’esito dei test effettuati in data odierna dall’Istituto Spallanzani conferma un caso di positività al COVID-19 . I test sono stati inviati all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la convalida. Il nucleo famigliare del caso positivo è stato portato allo Spallanzani in sorveglianza attiva”.

Lo dichiara la direzione dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive L. Spallanzani di Roma.

La persona sarebbe una donna di Fiumicino tornata recentemente dalla Lombardia e residente a Fiumicino.