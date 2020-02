Proiezioni meteo prossima settimana: torna la pioggia e il forte vento

Preannunciato il colpo di coda d’inverno per la prossima settimana nel Lazio, ma in generale in quasi tutte le zone della penisola. Scopriamo insieme quali sono le proiezioni meteo a partire da lunedì. Torneranno pioggia e forte vento, ma non il freddo.

Previsioni meteo prima settimana di marzo 2020

Già a partire da domenica la situazione cambierà. Se sabato il bel tempo proseguirà, già dal primo giorno del prossimo mese cambierà tutto. Infatti, le proiezioni danno una settimana piuttosto tribolata. Già da domenica sono infatti previste piogge e un ritorno dell’umidità. A differenza di quanto si sta dicendo, non tornerà il freddo: le temperature si manterranno stabili. In provincia di Roma ci sarà qualche grado in più, mentre in quella di Frosinone, come sempre, qualcuno in meno.

Temperature

Il picco delle massime dovrebbe essere di 17 gradi nelle zone della Città Metropolitana di Roma, un grado in meno in Ciociaria. Per quanto concerne le minime, invece, la temperatura non dovrebbe scendere al di sotto dei 7 gradi a Roma e dintorni, mentre nel basso Lazio la minima dovrebbe attestarsi sui 4 gradi.

Una settimana di pioggia? Di certo non di freddo

Ribadiamo che si tratta di proiezioni ed è quindi prematuro asserire con certezza che pioverà tutti i giorni. Tuttavia, la momento, è prevista una perturbazione che potrebbe lasciare tregua soltanto nella giornata di mercoledì. Domenica e lunedì è previsto il ritorno del forte vento. La situazione sarà monitorata e vi terremo aggiornati con le previsioni meteo.

Situazione neve

Sempre nei primi giorni della prossima settimana, potrebbe tornare il rischio ghiaccio e neve sulle alte vette della Ciociaria e dei Castelli Romani.