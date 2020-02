Carrefour ritira una bambola dal mercato per rischio soffocamento

Carrefour ritira BAMBOLA SET DOTTORE MY SICK BABY DOLL: “Rischio soffocamento”. “Possibilità distacco di piccole parti che potrebbero essere accidentalmente ingerite”, ha spiegato Carrefour in una nota.

Ritiro precauzionale

Occhio ai giocattoli. In via precauzionale e al fine di garantire la vostra sicurezza, i supermercati Carrefour oggi hanno annunciato il ritiro dal mercato della “BAMBOLA SET DOTTORE MY SICK BABY DOLL” (codice EAN 36146134457495), un giocattolo che potrebbe essere pericoloso per i più piccoli.

L’oggetto in questione, per un difetto nella resistenza della siringa e dell’otoscopio venduti assieme alla bambola potrebbe determinare il distacco di piccole parti, che potrebbero essere accidentalmente ingerite. Per fortuna non sono stati segnalati incidenti, ma prima che possa verificarsi qualcosa di drammatico, l’azienda AIMANTINE (TY7831) è intervenuta per recuperare il giocattolo Modello blu o rosa venduto da settembre 2019.

Anche Carrefour ha annunciato la decisione sul suo sito, invitando “a non utilizzare il prodotto e a riportarlo al punto vendita per il cambio o il rimborso, mettendo in guardia sui pericoli che si corrono facendo giocare i bambini con questo giocattolo”. La catena dei supermercati, è intervenuta eliminando subito dalla vendita il “pericoloso” oggetto, ma ciò non basta perché attualmente è stato venduto altrove, e dunque ci sono dei bimbi che da un momento all’altro potrebbero correre dei rischi se ingoiassero qualche piccola parte di cui è costituito il giochino.

Ecco perché AIMANTINE ha lanciato un appello a tutti i genitori, sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, affinché si rechino al negozio più vicino per restituire il giocattolo, ottenendo in cambio un immediato rilascio di un buono spesa fruibile all’ interno del Punto Vendita. L’obiettivo è quello di non far circolare più questo giocattolo potenzialmente pericoloso per i bimbi: si spera che gli avvisi fatti circolare online vengano letti da tutti i genitori che hanno acquistato “BAMBOLA SET DOTTORE MY SICK BABY DOLL”, e che trovino il tempo per restituirli.

Per info: servizio clienti Carrefour n° verde 800650650 (solo per chiamata da rete fissa) da cellulare 02.21079072 (costo delle chiamate in base al piano tariffario).