Archiviata la sconfitta in casa dell’Ostia Mare, la Vis Artena si prepara ad ospitare il Pro Calcio Tor Sapienza. Obiettivo? Conquistare i tre punti. La partita si giocherà alle 14:30 al Roberto Abbafati di Lariano. Alla vigilia della partita arrivano le dichiarazioni di Antonio Pagliaroli.

Le dichiarazioni di Antonio Pagliaroli

“Domenica scorsa ad Ostia, nel primo tempo abbiamo creato tanto, siamo stati bravi, aggressivi, abbiamo tenuto il pallino del gioco in mano: ci è mancato solo il gol; nella ripresa siamo entrati un po’ molli, potevamo fare meglio. E’ andata così, abbiamo archiviato la sconfitta e pensiamo a domenica prossima”. Il numero 7 rossoverde in merito alla gara contro il Tor Sapienza dichiara: “Ogni gara in questo campionato è difficile: loro domenica scorsa hanno vinto e verranno molto carichi. Noi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti; sappiamo qual è il nostro obiettivo e siamo concentrati su quello. Abbiamo lavorato bene tutta la settimana e domenica cercheremo di portare a casa il massimo risultato”.