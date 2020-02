Nella giornata di oggi, giovedì 27 febbraio 2020, un uomo, la cui identità al momento resta sconosciuta, sarebbe stato investito mentre stava andando in bicicletta. Sul posto sarebbero presenti i sanitari del 118 e la Polizia Locale.

Colleferro, uomo investito al Murillo

Al momento sarebbero tutte da accertare le cause che avrebbero portato ad investire un uomo che stava andando in bicicletta. L’incidente, secondo quanto trapela, sarebbe avvenuto a Colleferro, all’altezza del Murillo, nella zona centrale della città.

Stando a quanto trapela, sembrerebbe che l’uomo sia rimasto fermo a terra, probabilmente ferito. Ricordiamo che il condizionale è d’obbligo, in quanto non si hanno ancora notizie certe e la dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Sul posto sarebbero presenti i sanitari dell’Ares 118 e la Polizia.

Vedremo se, nelle prossime ore, si avranno maggiori dettagli.

Foto di repertorio.