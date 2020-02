A Roma, una verificatrice dell’Atac è stata brutalmente aggredita all’interno di un tram, mentre svolgeva il proprio lavoro. Il fatto è accaduto in pieno giorno, in piazza Apollodoro al Flaminio, quando alla richiesta di esibire il biglietto una donna avrebbe aggredito un gruppo di controllori, tutte donne e ne avrebbe colpita una in pieno volto.

Il conduttore televisivo Massimo Giletti che, a quanto si apprende, si sarebbe trovato in motorino fermo al semaforo, di fianco al tram in questione, avrebbe visto tutta la scena e sarebbe entrato in soccorso della ragazza.

La donna sarebbe scesa dal tram, in seguito all’aggressione subita e Giletti l’avrebbe soccorsa chiamando i sanitari del 118 e attendendo con lei l’arrivo di questi.

Su quanto accaduto arrivano le parole del segretario provinciale di Confial trasporti Lazio Di Vittorio Manuela:

“Oggi 27/02/2020, ennesima aggressione hai danni di una verificatrice di Atac mentre svolgeva servizio sulla linea tram 2 in piazza Apollodoro. A dire basta è il segretario provinciale di Confial trasporti Lazio Di Vittorio Manuela.

La nostra organizzazione sindacale è ormai stanca di sentire le solite parole buoniste. Richiediamo immediato riscontro da parte dell’azienda Atac e dell’assessorato trasporti.

La scrivente O. S. riservandosi di adire le procedure di raffreddamento e conciliazione nei confronti della società capitolina, chiede immediate risposte da parte dell’assessorato trasporti”.

Atac, aggredita una verificatrice da utente senza biglietto: l’azienda esprime solidarietà alla vittima per quanto accaduto

“Questa mattina una verificatrice Atac in servizio sulla linea tram 2 è stata aggredita da una passeggera. La dipendente era a bordo del tram in attesa che la passeggera le mostrasse il biglietto quando, all’apertura delle porte in corrispondenza della fermata all’altezza di piazza Apollodoro, la donna ha improvvisamente aggredito la verificatrice sferrandole un pugno al volto e cercando di fuggire.

E’ stato richiesto il supporto delle forze dell’ordine, che sono intervenute, e del 118, che ha soccorso la verificatrice aggredita.

Atac, nell’esprimere solidarietà alla dipendente aggredita, stigmatizza con forza questo atto di violenza compiuto ai danni del personale mentre svolge il suo ruolo di servizio pubblico”:

Foto di repertorio