Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, mercoledì 27 febbraio 2020: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Don Matteo 12 – Non commettere adulterio

23:35 – Porta a Porta

01:10 – TG1 NOTTE

01:40 – Che tempo fa

01:45 – Cinematografo Speciale Festival Internazionale del cinema di Berlino

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Avengers: Age of Ultron

23:45 – Stracult Live Show

01:15 – La maga delle spezie

02:45 – Squadra Speciale Lipsia La bella addormentata

Rai 3

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Mia Martini – Fammi sentire bella

23:25 – Grazie dei fiori.Ribelli

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

01:00 – Meteo 3

01:05 – Parlamento Magazine

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – DRITTO E ROVESCIO

00:47 – AMBER – PER NON DIMENTICARE – 1 PARTE

01:18 – TGCOM

01:20 – METEO.IT

01:24 – AMBER – PER NON DIMENTICARE – 2 PARTE

Canale 5

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – 12 ANNI SCHIAVO – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – 12 ANNI SCHIAVO – 2 PARTE

23:55 – JACQUES COUSTEAU: MIO PADRE, IL CAPITANO

00:55 – TG5 – NOTTE

01:29 – METEO.IT

Italia 1

20:25 – C.S.I. MIAMI – COL PASSARE DEL TEMPO

21:20 – LE IENE SHOW

01:05 – AMERICAN DAD – FLAVORTOWN – 1aTV

01:30 – AMERICAN DAD – ASSISTENTE PERSONALE – 1aTV

LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

00:50 – TG LA7

01:00 – Otto e Mezzo (R)

01:40 – L’Aria che tira (R)

TV8

20:30 – UEFA Europa League Prepartita – Sedicesimi Ritorno Live

20:55 – UEL Inter – Ludogorets (Sedicesimi Ritorno) Live

23:00 – UEFA Europa League Postpartita – Sedicesimi Ritorno Live

00:00 – Terzo Tempo Europa Ep. 8 Live

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:35 – Attacco al Clan – Caccia ai Casalesi – 1^TV

23:00 – Il giorno del giudizio

01:30 – Attacco al Clan – Caccia ai Casalesi

02:55 – Attacco al Clan – Caccia ai Casalesi

Venti

20:42 – THE BIG BANG THEORY I – L’EFFETTO DEL PESCE FLUORESCENTE

21:04 – L’AVVOCATO DEL DIAVOLO – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – L’AVVOCATO DEL DIAVOLO – 2 PARTE

23:58 – HIGHLIGHTS CHAMPIONS LEAGUE ’19-’20

00:26 – LUCIFER III – IL PECCATORE

Rai 4

20:29 – Criminal Minds II ep.6

21:19 – Criminal Minds XII ep.22

22:04 – Criminal Minds XIII ep.1

22:48 – Criminal Minds XIII ep.2

23:36 – The Sacrament

01:19 – Vikings Vb ep.9

Iris

21:00 – RESA DEI CONTI A LITTLE TOKYO

22:50 – ALFABETO

23:06 – ROMEO DEVE MORIRE

01:22 – LA CROCE DI FERRO

Rai 5

20:30 – Museo con vista Episodio 3

21:16 – Janine Jansen torna a Roma con Mendelssohn

22:35 – Prima della Prima 2018 Il cappello di paglia di Firenze (Napoli 2018)

23:06 – Joni Mitchell – A Woman of Heart and Mind

00:32 – Genesis live, 1973

01:03 – Variazioni su tema

01:13 – RAI NEWS – NOTTE

Rai Movie

21:10 – Gone – Scomparsa

22:45 – Il segreto

00:35 – Il serpente alato

02:15 – Movie Mag

Rai Premium

21:20 – I Miserabili – p.3

23:45 – Medium 7: Fantasmi del passato p.3

00:40 – Medium 7: Tra la vita e la morte p.4

01:25 – Medium 7: Nella pelle di qualcun’altro p.5

Cielo

21:15 – Dead Trigger Prima TV

23:05 – Marika, un grande progetto – La serie Ep. 5 Prima TV

23:35 – Marika, un grande progetto – La serie Ep. 6 Prima TV

00:05 – Strippers – Vite a nudo Ep. 5 Prima TV

00:40 – Strippers – Vite a nudo Ep. 6 Prima TV

Paramount Network

20:40 – Vita da strega

21:10 – Perche’ te lo dice mamma

23:00 – Genitori in trappola

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

TV2000

20:31 – TG 2000

20:51 – Tg Tg

21:10 – UNA DONNA ALLA CASA BIANCA

22:34 – TODAY

23:46 – Buone notizie

00:10 – La compieta

LA7d

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Grey’s Anatomy

00:50 – A te le chiavi

01:20 – La mala educaxxxion

02:50 – I menù di Benedetta

La 5

21:10 – DIRTY DANCING (BALLI PROIBITI) – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – DIRTY DANCING (BALLI PROIBITI) – 2 PARTE

23:20 – CHEF SAVE THE FOOD

00:10 – CHEF SAVE THE FOOD

Real Time

20:20 – Cortesie per gli ospiti – 1^TVCristiana e Doriana vs. Marcela

21:20 – Rivelo – 1^TV

22:20 – Vite al limite: e poi – Janine

00:10 – Vite al limite: e poi – Lee e Rena e Sarah

01:55 – Vite al limite: e poi – Sean

Cine 34

21:10 – MI FACCIA CAUSA

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – MI FACCIA CAUSA

23:15 – IL TANGO DELLA GELOSIA

01:15 – L’UOMO PUMA

Focus

21:15 – UNIVERSO AI RAGGI X I

22:15 – Rotta verso Plutone

23:15 – LE FURIE DELLA NATURA II

00:15 – LE FURIE DELLA NATURA I – LE VALANGHE

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA VII – COLLISIONE IN VOLO

Giallo

21:10 – L’ispettore Barnaby – Gli smeraldi di Haddington

23:05 – Vera

00:50 – Nightmare Next Door – L’arte di uccidere

01:45 – Nightmare Next Door – Omicidio al buio

TOP Crime

21:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – MEA CULPA – 1aTV

22:00 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – VECCHI SVITATI – 1aTV

22:55 – FOREVER – I DIAMANTI SONO PER SEMPRE

23:50 – FOREVER – ESPIAZIONE

00:45 – C.S.I. NEW YORK VIII – ARIA APPARENTE

Spike TV

20:30 – Supernatural Il Mostro Alla Fine Del Libro –

21:30 – Viaggio in paradiso –

23:30 – Law & Order: Criminal Intent Morte Di Un Angelo –

00:30 – Law & Order: Criminal Intent Senza Via D’uscita –

01:00 – Supernatural E’ Una Vita Terribile –

01:50 – Supernatural Il Mostro Alla Fine Del Libro –

DMAX

20:30 – Nudi e crudi – Nella savana

21:25 – Predatori di gemme

22:20 – Predatori di gemme – 1^TV

23:15 – Predatori di gemme – 1^TV

00:10 – Cops Spagna

Rai Storia

20:40 – Senza distinzione di genere p.6 Le corti nel mondo

21:10 – a.C.d.C. I Celti. Alle porte di Roma

22:05 – a.C.d.C. Jack London un’avventura americana p 2

23:00 – Italiani. Sandro Pertini. Il ribelle presidente

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Il giorno e la storia

00:25 – Passato e Presente La guerra dei 6 giorni con la Prof.ssa Alessandra Tarquini

01:05 – Italia: viaggio nella bellezza Un giorno da Lincei Storia di un’ accademia

01:50 – CONFLITTI – Orchestra Nera. L’ora della verita’

02:45 – CONFLITTI – 1943. L’anno della svolta p.1

Mediaset Extra

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

Motor Trend

20:30 – Salt Lake Garage – Da Malibu

21:25 – The Drift Brothers

22:15 – The Drift Brothers – 1^TV

23:15 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni – La Nissan Skyline di Harlen

00:05 – Auto all’asta – A caccia di auto – Jaguar XKE

00:55 – Auto all’asta – A caccia di auto – Bugatti Coupe’ Atlantic

Italia 2

20:25 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – UN’ ETERNA AMICIZIA

20:50 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA SCOMPARSA DI ANGEL ISLAND

21:20 – BENVENUTI NELLA GIUNGLA

23:20 – LUPIN III: TUTTI I TESORI DEL MONDO