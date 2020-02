Attivi spargisale e spazzaneve in Ciociaria. Il forte vento che sta imperversando in questi istanti sta creando notevoli disagi a tutti, così come la grandine. Al momento, non sono stati segnalati danni, ma gli alberi pericolanti sono attenzionati, taluni canali televisivi sono momentaneamente saltati e la visibilità risulta ridotta per gli automobilisti. In più, si aggiunge anche il rischio neve.

Neve in Ciociaria

Mentre le suddette situazioni sono monitorate (vi aggiorneremo in caso di novità), nelle alte vette della provincia di Frosinone è arrivato anche un po’ di nevischio. Sono infatti attivi spargisale e spazzaneve di Astral sulle seguenti strade:

Sr 666 Di Sora –

Sr 509 Di Forca D’Acero

Sr 627 Della Vandra

Si prega dunque di prestare la massima attenzione, non solo per il rischio ghiaccio e neve, ma anche per il forte vento e le piogge che stanno colpendo il Lazio in questo tardo pomeriggio e che proseguiranno anche stasera. Da domani, invece, dovrebbe tornare il bel tempo.