Attimi di panico in via di Torrenova dove un uomo di 39 anni sarebbe stato arrestato per duplice rapina aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate dai Carabinieri.

Ecco cosa è successo

Nella giornata di oggi, martedì 25 febbraio 2020, un uomo avrebbe prima rubato un’auto ad una giovane ragazza di 25 e, successivamente, a bordo della stessa avrebbe scippato una donna di 37 anni. All’interno della borsa, stando a quanto trapela, sembrerebbe esserci stato il portafoglio e ed altri affetti personali.

Non solo, difatti il malvivente, cercando di scappare, avrebbe investito anche un pedone. Dovrebbe trattarsi di un signore di 79 anni che sarebbe stato soccorso e trasportato al Policlinico Tor Vergata dove si troverebbe tutt’ora ricoverato.

L’inseguimento

Secondo alcune informazioni, sembrerebbe che le Forze dell’Ordine si siano catapultate all’inseguimento del malvivente riscontrando non poche difficoltà. Dopo 25 minuti circa, l’uomo sarebbe stato bloccato in via di Torrenova e sarebbe stato arrestato.